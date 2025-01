Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres al vespre, Salou va encendre la metxa de la seva Festa Major d’Hivern 2025, una celebració que, durant 10 dies, omplirà els carrers del municipi amb una combinació perfecta de cultura, tradició, diversió, música, humor i germanor. Amb el lema «guapa, eixerida i divertida», la programació d’enguany reflecteix el caràcter viu i acollidor dels salouencs, amb una oferta d’activitats pensades per a tots els públics.

El Teatre Auditori de Salou (TAS) va ser l’escenari d’un acte inaugural que va reunir centenars de persones en un ambient de festa, emoció i germanor.

El pregoner d’enguany, Carlos Latre, va ser rebut amb entusiasme per l’alcalde Pere Granados i diversos regidors abans de començar l’acte. A la seva arribada, l’humorista tarragoní va signar el Llibre d’Honor, deixant-hi un missatge ple d’afecte: «Salou és felicitat en estat pur. És un lloc màgic, ple d’alegria, tradició i germanor. Gràcies per fer-me sentir com a casa en aquesta festa tan especial».

Un inici solemne i ple d’emoció al TAS

L’acte inaugural va començar amb la projecció d’un emotiu vídeo al·lusiu a la Festa Major, que va servir com a preludi a les intervencions. Tot seguit, el regidor de Festes, Xavier Montalà, va donar el tret de sortida a l’esdeveniment amb un discurs carregat de sentiment, destacant la importància de la festa com a punt de trobada per a la comunitat:

«La Festa Major d’Hivern no és només una celebració; és el moment de retrobar-nos com a poble, de compartir moments inoblidables amb els nostres veïns i de gaudir d’una programació que inclou cultura, esport, tradició, gastronomia i, per descomptat, molta diversió».

El regidor va voler posar en valor la tasca de les associacions, entitats i voluntaris que han fet possible aquesta edició: «Salou té un teixit associatiu que és l’autèntic motor de la festa. Sense la seva dedicació i entusiasme, aquesta celebració no seria possible. Aquí som sentimentals, i el confeti que ens cau a sobre al Cos Blanc és una metàfora de l’alegria que ens uneix».

Elecció de les Pubilles i l’Hereu

Un dels moments més solemnes de la nit va ser la proclamació de les Pubilles i l’Hereu per a l’any 2025, un acte que va reafirmar el compromís de Salou amb les seves arrels culturals i amb la preservació de les tradicions catalanes.

L’alcalde Pere Granados va dedicar unes paraules d’agraïment als representants sortints i va donar la benvinguda als nous, destacant el seu paper com a ambaixadors de la identitat salouenca.

«Aquesta és la nostra festa més genuïna, la que més identifica qui som com a salouencs. Amb cada confeti que cau, amb cada música que sona, recordem el nostre orgull com a comunitat. És un moment de retrobament, d’unió i de germanor que ens fa més forts com a poble».

Granados també va destacar l’oportunitat que representa la designació de Salou com a Capital de la Cultura Catalana 2025: «Aquest any tenim una oportunitat única per projectar al món la nostra riquesa cultural i demostrar que Salou és molt més que un destí turístic. Som cultura, som història, som tradició, i ho farem visible amb aquesta distinció que ens omple d’orgull».

Carlos Latre: Salou, capital de les emocions

El punt àlgid de la nit va arribar amb el pregó de Carlos Latre, que va ser rebut amb una ovació espectacular. L’humorista va captivar el públic amb el seu inconfusible estil, combinant moments d’humor i imitant a famosos i amb reflexions emotives sobre la màgia de Salou i la seva gent.

«Salou és alegria, germanor, confeti a l’aire i música al cor. Aquí no només se celebra, sinó que es viu cada moment amb intensitat. És un honor formar part d’una festa que reflecteix l’essència d’un poble tan viu i autèntic». Pel showman tarragoní, Salou és un far de llum i la capital de moltes de les nostres emocions.

Latre també va aprofitar l’ocasió per recordar els seus inicis com a locutor a la Cadena SER – Ràdio Salou, on va començar la seva trajectòria com a humorista i imitador. «Mai m’hauria imaginat que un dia seria el pregoner de la Festa Major de Salou. És un honor ser aquí i viure aquest moment tan especial amb vosaltres»: «a Salou és on vaig adobar-me a la ràdio».

Durant el seu pregó va fer un repàs als indrets i a la vida més genuïna del municipi. «Salou sempre m’he sentit com a casa meva», va dir, afegint que Salou és una ciutat en permanent evolució: «Salou és una obra d’art ben maca», «és una ciutat on sempre m’he sentit feliç».

La traca, el tret de sortida oficial

Un cop finalitzats els discursos, l’alcalde Pere Granados, Carlos Latre, el regidor Xavier Montalà i un representant de l’Associació Sal-i-ou van sortir a l’exterior per encendre la traca inaugural, que va marcar el començament dels 10 dies de festa.