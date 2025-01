Salou vol «obrir-se al món» amb la capitalitat de la Cultura Catalana

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

«Volem que la Capital de la Cultura Catalana sigui el far que mostri al món què és Salou». Això és el que espera l’alcalde de Salou, Pere Granados de la capitalitat cultural que ostentarà el municipi enguany. Ahir, coincidint amb la inauguració de FITUR, l’Ajuntament oferia una presentació que servia per a escalfar motors i ressaltar els atractius culturals i patrimonials de la localitat. Si bé el programa oficial d’actes no es donarà a conèixer fins al febrer, quan es faci l’acte de relleu amb Sabadell -que ha tingut la capitalitat durant 2024-, el batlle ja va avançar que seria una programació àmplia, amb música, arts escèniques, arts plàstiques, cultura popular, etc., on els actes de carrer oberts a la ciutadania serien els protagonistes.

La regidora de Cultura, Julia Gómez, acompanyava Granados en la presentació. Gómez explicava que la capitalitat serien «365 dies per a demostrar que la cultura, en totes les seves facetes, és una part essencial de la història i la identitat de la nostra ciutat». En aquest sentit, subratllava que «Salou és molt més que un destí de sol i platja». «Som un municipi dinàmic i acollidor», afegia la regidora, qui garantia que el programa d’actes s’ha dissenyat per «emocionar, inspirar, unir i obrir-nos al món». «Serà una festa de creativitat i diversitat», constatava Julia Gómez.

Recuperar patrimoni històric

El patrimoni salouenc, tant el viu com l’històric, serà un dels elements centrals del programa. L’alcalde explicava que l’Ajuntament s’havia encarregat a la Fundació Rovira i Virgili tot un treball de recuperació del patrimoni històric de Salou per a conèixer i tenir documentats els orígens i les arrels de la localitat. «Presentarem els resultats de la recerca al febrer i estem convençuts que, quan es coneguin, encara creixerà més l’orgull de ser salouencs», concloïa Pere Granados.