Un pres de Mas d'Enric aprofita una sortida programada per fugir

Els Mossos d’Esquadra han iniciat una operació per localitzar un pres del Centre Penitenciari de Mas d’Enric, situat al terme municipal del Catllar, després que aquest s’escapés, aquest dijous, durant una sortida programada a una comunitat terapèutica. L’intern, que complia una condemna de 12 anys per delictes de robatori, ha aprofitat l’oportunitat per fugir.

La sortida, prevista amb l’objectiu de facilitar la reinserció de l’intern, comptava amb la supervisió d’un treballador social i un psicòleg del centre penitenciari. Durant la visita a un recinte als Pallaresos, l’home ha demanat permís per sortir a fumar i ha desaparegut.

Els fets s'han comunicat immediatament a les autoritats penitenciàries, que van activar un dispositiu coordinat amb les diferents unitats dels Mossos d’Esquadra. La recerca es manté activa.

Segons ha publicat el Diari de Tarragona l’intern fugitiu té antecedents per robatori i havia d’estar empresonat fins al 9 de novembre de 2029. Aquesta és la seva segona temptativa de fugida, ja que en una ocasió anterior va intentar escapar sense èxit, sent posteriorment reintegrat al centre.