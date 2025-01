Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

«Salou ha sabut convertir el concepte de sol i platja en una proposta molt més completa de benestar». Així resumia el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, el treball que ha estat fent el municipi en els darrers temps per a ampliar la seva estratègia turística i desestacionar-se. El resultat d’aquesta aposta es presentava ahir a la nit a Madrid en un acte al Movistar Arena (antic WiZink), que va aplegar més de 300 personalitats del món del turisme, la política, l’empresa i la comunicació.

Sota el lema «Salou, essència de la felicitat», la capital turística de la Costa Daurada es posicionava a la capital, en el marc de FITUR, com una destinació centrada en el benestar i les experiències. «Som garantia de moments de felicitat», assegurava l’alcalde, Pere Granados.

En la seva intervenció, el ministre remarcava el paper cabdal de Salou en el panorama turístic espanyol: «Encarna molts dels nostres valors i a partir d’elements com el mar, el sol o la lluminositat ha sabut construir una proposta que uneix tradició i modernitat i que defineix allò que som». Així mateix, Hereu posava en valor l’aposta per la qualitat que fa temps que Salou treballa com a destinació turística i ressaltava el rol que ha de tenir en el futur: «Necessitem aquest Salou actiu, en una Catalunya innovadora, per a projectar Espanya al món».

«Ens hem reinventat i ara anem més enllà de sol i la platja, per oferir un ric conjunt d’experiències que generen benestar i fan de nosaltres un municipi amable i saludable», exposava Pere Granados. «Creiem que el millor lloc per viure és el millor lloc per a visitar», assegurava. I en aquesta línia, afegia: «Hem escollit el camí del progrés, però sempre prioritzant el benestar, amb la idea de ser una destinació responsable, sostenible i intel·ligent».

Noves experiències

«Hem treballat per crear noves experiències que ens permetin atreure nous públics els 365 dies de l’any», afirmava el batlle. Aquestes noves propostes s’articulen sobre els eixos del turisme esportiu -àmbit en el qual Salou té certificacions per part de l’Agència Catalana de Turisme en els àmbits de futbol, vela, triatló i golf i treballa per a obtenir les de tenis i el pàdel-, el turisme cultural, que enguany es veurà clarament reforçat gràcies al fet que Salou és la Capital de la Cultura Catalana 2025; el patrimoni natural amb el Camí de Costa i la Ruta dels Miradors com a grans exponents; i el turisme gastronòmic, com un dels pilars essencials en el procés de desestacionalització.

Per a Granados, aquesta estratègia permet mostrar «Salou en la seva essència més pura i genuïna», tot agrupant història, cultura, tradicions, atractius naturals i espais creats per a posar en valor el municipi. I tot plegat fa de Salou, «un lloc per visitar, per viure i per ser feliç tot l’any».

Diversificar per prosperar

L’esdeveniment d’ahir al vespre va comptar també amb la participació de la Directora General de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé, qui constatava que «Salou ens ajuda a explicar què és el turisme». «Ha estat, és i serà una magnífica destinació de sol i platja, però ha entès que no prosperarà si no es diversifica», afegia Lagé. I en aquesta línia, felicitava el municipi per la feina feta: «Demostreu molta intel·ligència i treball per fer de Salou una destinació excel·lent qualsevol dia de l’any».

També va intervenir el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, qui reivindicava l’aposta de Salou pel turisme esportiu: «Heu sabut fer una volta radical per a donar una qualitat extrema al vostre producte turístic». Álvarez reivindicava l’impacte positiu del turisme esportiu, que es tradueix en retorn econòmic, però sobretot, en un retorn social, gràcies a la capacitat d’unió de l’esport. Una unió que, concloïa Granados, és la que defensa Salou com a referent a Catalunya i Espanya: «Els que no coneixen Salou, no coneixen ni Catalunya, ni Espanya, perquè Salou uneix».