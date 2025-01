Moncada atorga la Creu al Mèrit de Protecció Civil als voluntaris de Roda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa del municipi valencià de Moncada, Amparo Orts, ha concedit a deu membres de l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà la Creu al Mèrit de Protecció Civil amb Distintiu Vermell.

Els membres de l’entitat rodenca van participar en l’Operació Moncada, que es va posar en marxa el 30 d’octubre arran la DANA que va afectar nombroses poblacions valencianes. A través d’aquest operatiu s’han realitzat tasques de cerca, rescat, desenrunament, assistència sanitària, neteja i repartiment d’ajuda humanitària amb la participació de 1.200 efectius de Protecció Civil de tot l’Estat.

L’actuació

Protecció Civil de Roda de Berà es va desplaçar ja durant el primer cap de setmana per a realitzar tasques de neteja i suport en tot allò que els valencians poguessin necessitar. També durant el mes de desembre van posar en marxa una campanya solidària de recollida de joguines per als infants afectats per la DANA, que van ser portats i lliurats abans la nit de Reis.

A la seva resolució, l’alcaldessa de Moncada afegeix «vull mostrar públicament la meva immensa gratitud a tots els homes i les dones que vetllen per la nostra seguretat i és per això el meu desig d’anunciar la concessió d’aquestes condecoracions com a mostra d’agraïment per la tasca que desenvolupen en benefici dels demés», s’hi pot llegir al comunicat.

Balanç positiu

Del balanç de l’exercici 2024 que ha realitzat l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà es desprèn l’increment en el número de membres, d’hores dedicades i del número de serveis realitzats.

Quant a les hores dedicades pels 16 membres de l’entitat i els 8 col·laboradors, l’increment va ser del 75,2%, passant de 2.251 a 3.944 hores, amb un total de 354 serveis, un augment del 118,5% respecte l’any anterior.