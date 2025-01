El primer ple del Parlament votarà dos decrets, la proposta de llei sobre Hard Rock i el pressupost

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ple del 2025 se celebrarà entre el 28, 29 i 30 de gener i votarà dos decrets llei: el de la pròrroga pressupostària, i el de modificació de la legislació amb matèria d'aigües aprovat el 2003. La cambra també sotmetrà a votació la proposta de llei d'ERC i Comuns sobre Hard Rock, així com el pressupost del Parlament per al 2025, després de l'aval de la Mesa Ampliada d'avui. El projecte dels comptes de la cambra creix un 9,83% respecte al de l'exercici de 2024 (prorrogat) i s'enfila als 63.980.152,31 euros. D'altra banda, el ple de la setmana que ve també celebrarà la sessió monogràfica sobre el sistema d'emergències a Catalunya per la DANA.

El ple també votarà la proposició de llei presentada per ERC i Comuns per eliminar els beneficis fiscals del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, el Hard Rock, que es tramita per lectura única. Inicialment, s’havia previst que la cambra els pogués aprovar en el darrer ple del 2024, que es va fer del 17 al 19 de desembre, però es van suprimir de l’ordre del dia perquè Junts va sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

La cambra abordarà el seu pressupost, després que la Mesa Ampliada hi hagi donat el vist i plau amb els vots a favor de PSC, Junts i ERC. En contra ho han fet Vox i Comuns, i s'han abstingut PPC, CUP i Aliança. Els set objectius que s'han tingut en compte per elaborar el pressupost són: l'accessibilitat i transparència; l'acció climàtica; l'ampliació d'espais; l'equitat de gènere, antiracisme i no-discriminació; la digitalització; l'obertura internacional; i la millora en la gestió dels recursos humans.

En aquest últim punt, el Parlament compta amb una plaça vacant a la direcció de govern interior de la cambra. La Mesa vol convocar una plaça oberta a tots els funcionaris de l'administració, però el Consell de personal ha formulat una queixa perquè la plaça es tanqui només al personal parlamentari. La decisió s'ha posposat per d'aquí 15 dies.

El capítol que més creix és l'1, sobre remuneracions de personal, amb un increment del 13,08%. Una part del creixement és vegetatiu, per tenir en compte l'augment de l'IPC. Les despeses corrents augmenten un 11,67%, i el total de despeses d'inversió té una variació negativa del 27,48% respecte els comptes prorrogats de l'any passat.

La Mesa també ha avalat els projectes de pressupost del CGE, de la Sindicatura de Comptes i del Síndic de Greuges per al 2025. El primer té un pressupost de 3.603.027,11 euros (un increment del 4,15%), i on hi han votat a favor PSC, Junts, ERC i Comuns, amb el vot en contra de Vox, i l'abstenció de la resta. La Sindicatura de Comptes té un pressupost de 16.193.60,70 euros (increment del 18,35%). Finalment, el Síndic de Greuges té un pressupost de 7,852.265,17 euros (augment del 9,67%).

Al ple que ve també s'hi inclouran 3 declaracions institucionals (sobre l'Iran, el poble Gitano i la Bressola), interpel·lacions i mocions. A l'ordre del dia del primer ple de 2025 s'hi inclouen els comptes generals de la Generalitat del 2022, un punt que s'arrossega des de fa anys, i que podria decaure si no hi ha temps.

D'altra banda, la Mesa també ha aprovat avui la petició de Junts perquè Illa comparegui a la cambra pels vincles de l'imam de Ripoll amb el CNI.