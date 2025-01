Detenen dues persones per un robatori amb força a la Deixalleria supramunicipal de Roda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir a la nit, la Policia Local de Roda de Berà va detenir dues persones, de 34 i 37 anys, veïns del Vendrell, per un presumpte robatori amb força en grau de temptativa a la Deixalleria supramunicipal. Els agents sospiten que podrien ser els mateixos autors d’anteriors robatoris de coure en aquest espai.

Al voltant de les 21 hores un veí de Roda de Berà va alertar la Policia sobre la presència de dues persones a l’interior del recinte de la Deixalleria. Immediatament dues patrulles es van dirigir cap al lloc dels fets on, gràcies a la col·laboració ciutadana i a la ràpida intervenció dels agents, van aconseguir enxampar in fraganti als dos presumptes lladres.

Un cop informats sobre els motius de la seva detenció i dels seus drets, es van instruir les primeres diligències judicials i els detinguts van ser traslladats a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Torredembarra, on se’ls posarà a disposició de l’autoritat judicial.

Delicte contra la salut pública



Arran els nombrosos controls preventius que la Policia Local realitza als diferents accessos a Roda de Berà, el passat divendres al matí es va imputar una veïna de la Pobla de Montornès, de 24 anys d’edat, per un presumpte delicte contra la salut pública.

Durant el control del vehicle, els agents van detectar una forta olor a cànnabis. En el registre superficial del vehicle i de la persona es van trobar dues bosses de marihuana amagades sota el seient del conductor. La quantitat intervinguda va ser considerable i es va decidir traslladar-la per al seu pesatge a comissaria, amb un total de 154,52 grams.

Davant el resultat, en superar la quantitat que es considera que pugui ser per a consum propi i que aquesta pot ser constitutiva d’un presumpte delicte contra la salut pública, la dona va ser notificada dels seus drets com a persona investigada i notificada per a la seva compareixença davant la Policia Local per a presentar declaració en companyia del seu advocat.