Aquest és el famós còmic pregoner de les festes d'hivern de Salou

Imatge del Teatre Auditori de Salou (TAS) on es durà a terme el pregó de festes.Cedida

El pròxim divendres, 24 de gener, a les 20.00 hores, el Teatre Auditori de Salou (TAS) es vestirà de gala per acollir el Pregó de Festa Major d’Hivern 2025. Aquest any, el protagonista serà el reconegut humorista tarragoní Carlos Latre, que serà l’encarregat d’inaugurar oficialment les festes amb un espectacle ple d’humor i complicitat amb el públic.

A més, l’acte inclourà la tradicional presentació de les pubilles i l’hereu de Salou per al 2025, un dels moments més emotius d’aquesta cita tan esperada pels salouencs.

Carlos Latre, conegut per la seva capacitat camaleònica per interpretar múltiples personatges i la seva trajectòria en el món de l’humor i l’entreteniment, promet oferir un pregó inoblidable, ple de rialles i connexió amb el públic. La seva presència és sens dubte un dels grans atractius d’aquesta edició de la Festa Major d’Hivern.

Per assistir al pregó, caldrà recollir les entrades a l’oficina de la Regidoria de Festes, a partir del dilluns 20 de gener, en horari de 10 a 14 hores. L’aforament és limitat.

Un cop finalitzat el pregó, els assistents podran gaudir de la tradicional gran traca, que marcarà l’inici oficial de les festes. A partir de les 22.30 hores, l’humor continuarà sent protagonista amb el "One Man Show" de Carlos Latre i Javier Benítez, que tindrà lloc a l’Envelat de Festes, situat al primer tram del Passeig Jaume I. Les invitacions per a aquest espectacle es podran recollir a la Masia Tous des del dilluns 20 de gener, en horari de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores, fins a esgotar l’aforament.

La jornada culminarà amb el 'Momentazo', una festa amb els grans èxits musicals dels anys 80, 90 i 2000, que començarà a les 00.30 hores a l’Envelat. Aquesta activitat promet ser l’escenari perfecte per als amants de la música retro, tancant amb energia un dia ple d’activitats.