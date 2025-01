Salou adjudica 12 noves llicències de taxis temporals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ha adjudicat 12 noves llicències per a taxis temporals, marcant un pas endavant significatiu en la millora del servei de transport públic al municipi, especialment durant la temporada alta. Aquesta iniciativa forma part d’un pla estratègic que permetrà a Salou disposar d’una flota de fins a 94 taxis durant els mesos d’estiu, convertint-se així en el municipi amb el major nombre de taxis de tota la província de Tarragona.

Aquest sistema està dissenyat per absorbir l’augment de demanda que es produeix entre Setmana Santa i la primera quinzena de novembre. Actualment, Salou compta amb 47 taxis operatius tot l’any. Amb les 47 noves llicències temporals, que se sumaran a les existents, es busca millorar significativament la disponibilitat del servei i reduir els temps d’espera tant per als residents com per als visitants.

A més, sis d’aquestes llicències es reserven a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda (PMR). Aquesta inclusió reflecteix el compromís de l’Ajuntament amb l’accessibilitat i la igualtat d’oportunitats per a tots els usuaris.

Un model pioner a Catalunya

Salou esdevé el primer municipi de Catalunya a implementar llicències temporals de taxis, una mesura contemplada des de 2003 a la Llei catalana del taxi, però que fins ara no s’havia aplicat. Els actuals titulars de taxis tenen preferència per accedir a aquestes llicències addicionals, que tindran una durada màxima de 8 anys. Segons el calendari previst, els nous taxis temporals podran començar a operar aquesta Setmana Santa, coincidint amb l’inici de la temporada alta turística.