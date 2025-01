Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Costa Daurada disposa d'un llegat històric i cultural que mereix major reconeixement. Entre els seus encantadors pobles es troba Altafulla, un destí de conte que combina història romana, llegendes de bruixes i paisatges naturals de somni. Aquest pintoresc municipi atreu tant turistes com mitjans internacionals com National Geographic, que han destacat la seva bellesa i tradició.

Un passeig per la història: llocs destacats d’ Altafulla

El nucli antic d’Altafulla, conegut com la Vila Closa, és el cor històric de la localitat. Fundat com una ciutat medieval fortificada al segle XI, encara conserva l’imponent Castell de Montserrat, situat en el punt més alt del municipi.

Els carrerons del municipi traslladen a temps passats, on es poden visitar el Museu Etnogràfic, l’Església de Sant Martí, i la Plaça del Pou, on s’erigeix un monument als castellers. Un detall curiós és la nomenclatura dels carrers, molts dels quals porten els noms d’antigues bruixes.

Altafulla i les bruixes: una connexió mística

La relació d’Altafulla amb les bruixes és un dels seus atractius més importants i misteriosos. Cada any, a finals de juny, el poble celebra la Nit de les Bruixes, una nit especial on es reviuen les llegendes d’aquestes dones sàvies, sovint malinterpretades com a bruixes per la seva independència.

Segons les històries locals, aquestes dones utilitzaven passadissos secrets per realitzar rituals a la platja, envoltades de misteri. Al mercat medieval que se celebra durant la festivitat, es poden adquirir pedres precioses que es creu tenen poders per atreure la fortuna o protegir de males energies.

Platges i naturalesa: un paradís costaner

Les platges d’Altafulla són un altre dels seus grans atractius. Amb més d’un quilòmetre de sorra daurada i aigües cristal·lines, són ideals per a gaudir d’un dia de sol i mar. Des de la platja, es pot admirar el majestuós Castell de Tamarit, que s’alça sobre un penya-segat.

Just sota d’aquest castell, es troba una tranquil·la cala que convida al relax i a la desconnexió. Per als amants de la naturalesa, el Camí de Ronda ofereix una ruta de senderisme que connecta Altafulla amb Tarragona, passant per llocs emblemàtics com la platja del Canyadell i els penya-segats de La Bramadora.

Llocs amb història a prop de la platja



El barri de Les Botigues de Mar, proper a la platja, està format per casetes blanques del segle XVIII que en el seu dia van ser magatzems de pescadors. Avui, aquests edificis plens d’encant són habitatges i botigues que conserven el sabor de temps passats.

A més, els Munts d’Altafulla, unes ruïnes romanes situades a prop de la platja, permeten endinsar-se en el passat de l’antiga Tarraco. Les ruïnes inclouen mosaics i restes de termes, estanys i habitacions de la mansió de Caius Valerius Avitus, un governador romà.

Com arribar a Altafulla

Accedir a Altafulla és senzill i còmode. Els visitants poden arribar amb cotxe per l’autopista AP-7, sortint cap al municipi. També és possible viatjar amb tren des de Barcelona, amb la xarxa de Renfe oferint connexions regionals directes fins a la localitat.

Altafulla , un destí que ho té tot

Amb la seva rica història, la seva connexió amb el misticisme, les seves platges paradisíaques i el seu entorn natural, Altafulla és sens dubte un dels destins més captivadors de la Costa Daurada. Ideal per a aquells que busquen una escapada tranquil·la i plena d’encant, aquest pintoresc municipi ofereix una experiència única que combina el millor del passat amb la bellesa de la naturalesa.