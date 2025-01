Setze cavalls pura sang anglesos competeixen en les curses del Cós de Sant Antoni a Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cos de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, ha tingut lloc aquest matí al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça. Milers de persones han seguit les tres curses on han participat un total de 16 cavalls pura sang anglesos i on s'han repartit 30.000 euros en premis i on el joquei José Luís Borrego, fou homenatjat.

Amb 430 victòries y més de 30 anys de carrera esportiva, José Luís Borrego va escollir el Cós de Sant Antoni de Vila-seca per córrer la seva darrera cursa i anunciar d’aquesta manera la seva retirada com a joquei.

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, fou l’encarregat de lliurar un reconeixement per la seva trajectòria com a joquei i per la seva extensa participació des de fa molts anys a les curses de Vila-seca.

En la primera cursa de 1.700 metres de distància, Premi Torre d’en Dolça, el guanyador ha estat el cavall Coolmen Vega, de la quadra Endika Arcentales i muntat pel genet Adrián Martínez.

La segona cursa, Gran Premi Ajuntament de Vila-seca «Memorial Josep Xatruch», amb una distancia de 2.500 metres, el guanyador ha estat el cavall Mauro, de la quadra Mallow Gran Canaria i muntat per R. Ramos.

Per últim, la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, ha estat guanyada pel cavall Zalacain, de la quadra Alegre i muntat per N. De Julián.

En una excel·lent jornada festiva on més de 10.000 persones han pogut gaudir d’un gran ambient esportiu i familiar vinculat al món dels cavall. Els professionals, les autoritats, els propietaris i els afeccionats en general que han assistit a les curses, han volgut destacar l’excel·lent organització i l’èxit un any més de les úniques curses de cavalls professionals que se celebren a Catalunya.