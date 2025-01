Salou inicia un pla d’asfaltat amb restriccions de trànsit temporals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La setmana que ve es desplegarà un pla d'asfaltat que inclou diverses vies de Salou. Aquestes actuacions tenen com a objectiu millorar la qualitat de les infraestructures viàries, «garantint una circulació més segura i còmoda per als usuaris».

Restriccions de trànsit i accés

Les obres es duran a terme entre les 7:30 h i les 18:00 h. Durant aquest interval, es prohibirà la circulació de vehicles als carrers afectats.

Fora d'aquest horari, els veïns podran accedir als seus aparcaments amb normalitat. En alguns trams, els treballs es completaran en un sol dia, mentre que en altres, el fresat i l'asfaltat s'allargaran dos dies consecutius. Un cop finalitzades aquestes tasques, es procedirà a pintar la senyalització horitzontal.

Els treballs s’iniciaran el dimecres 22 de gener, i s’allargaran fins al mes de febrer. Els carrers inclosos en el pla són Jaume Nualart, Mar, París (en el tram comprès entre Major i la via), Almogàvers (entre Nord i Major) i Ramon Berenguer IV (entre Nord i Major).

També es preveu actuar al Pont dels Estanyets, en el tram comprès entre el carrer Barcelona i el mur, i a Berenguer de Palou, entre Carrilet i Francolí. En aquests dos últims carrers, les obres s’iniciaran a partir del 4 de febrer, un cop finalitzades les activitats del Cos Blanc.

Els treballs començaran el dimecres 22 de gener al passeig Miramar amb el carrer Barenys, on es realitzaran tasques de fresat i reposició de l’asfalt. Tot i les obres, es garantirà el trànsit alternatiu per evitar el tall total de la circulació. També es treballarà al carrer Jaume Nualart amb tasques similars, motiu pel qual s’ha establert la prohibició d’estacionament des de les 8.00 h fins a la finalització. El mateix dia, es durà a terme el fresat al carrer Mar, on l’estacionament estarà restringit a partir de les 14.00 h.

El dijous 23 de gener continuarà la reposició de l’asfalt al carrer Mar, mentre que al carrer París s’iniciarà el fresat a partir de les 14.00 h, amb la corresponent prohibició d’estacionament. L’endemà, divendres 24 de gener, es completaran els treballs al carrer París amb la reposició de l’asfalt, i es realitzarà el fresat al carrer Almogàvers.

La setmana següent, el dilluns 27 de gener, es finalitzaran les obres al carrer Almogàvers amb la reposició de l’asfalt, i es començarà el fresat al carrer Ramon Berenguer IV. El dimarts 28 de gener es completarà aquesta intervenció amb la reposició de l’asfalt al mateix carrer.

A partir del 4 de febrer, s’actuarà al carrer Berenguer de Palou i al Pont dels Estanyets, a la zona del Mercadona, amb tasques de fresat i asfaltat.

L’Ajuntament demana als veïns que estiguin atents a la senyalització provisional i segueixin les indicacions del personal d’obra per evitar incidències. Així mateix, recorda que la col·laboració ciutadana és essencial per garantir que les obres es desenvolupin amb la màxima eficiència i rapidesa.