Que impliquen aquestes festes per la Canonja?

«Aquesta és la nostra festa petita, hi ha una sèrie d’actes, però no tenen l’amplitud de la festa major d’estiu. Així i tot, és una festa que hem mantingut el 20 de gener, pel nostre patró i així continuem».

Com està el teixit de la cultura popular al municipi?

«Es manté molt viu i cada vegada va a més. Com a consistori estem molt satisfets i encoratgem i contribuïm que continuï endavant».

Durant aquestes festes es manté l’exposició sobre els Reis d’Orient.

«Són 75 anys de celebració de la nit de reis a la Canonja, són xifres que tenen una importància. Aquesta tradició s’ha mantingut tal com es va iniciar, segurament és una de les festes més populars en el nostre poble i participen molts joves fent de patges i repartint els regals casa per casa. Això no passa a molts llocs de Catalunya».

També són 20 anys del Festival de Màgia Impossible.

«Celebrar 20 anys d’un festival com aquest s’ha de fer valdre. Estem molt satisfets d’aquestes jornades i som un dels pobles pioners a Catalunya en apostar per la màgia».

I com ho celebrareu?

«Tindrem actes durant tot l’any, perquè volem reivindicar que la màgia està consolidada a la Canonja. A més ara amb l’Orfeó Canongí té encara més protagonisme i relleu».

En quines dades de públic es mou l’Orfeó?

«Les sensacions són molt bones i com a Ajuntament apostem considerablement per aquest espai. Estem venent pràcticament totes les entrades anticipades amb mesos d’anticipació. Tenim un programa potent i volem que el nostre teatre municipal tingui presència».

La Canonja vol ser un revulsiu cultural?

«Vam tenir aquesta consideració durant els principis del segle passat i ara la volem recuperar. Entenem que som un municipi eminentment industrial, però ara fem una aposta per la cultura i per la ciència». Això val diners. «Efectivament, són apostes cares, però nosaltres entenem que això és una inversió de futur, tot i que és difícil traslladar això a la gent».

Aquest 2025 també farà 15 anys de la segregació. Com ha evolucionat el municipi?

«S’ha girat al mitjó. La Canonja ha evolucionat d’una manera brutal, cap a bé. El municipi d’avui dia no té res a veure, a més aquests 15 anys també comportaran la recaptació del 100% dels impostos dels beneficis de la indústria química».

Que implicarà això?

«L’aportació a Tarragona s’ha anat reduint de manera progressiva, aquest 2025 serà només d’un 5%. El 2026 no canviaran molt les coses, no tindrem una aportació monumental».

Hi ha algun pla per festejar els 15 anys?

«No vull fer una festa de ‘treure’ns les cadenes’, perquè la realitat no és així. Aquest any passarà amb tota la naturalitat».

Dins d’aquest temps ha estat l’accident d’IQOXE, com ha canviat la seguretat química?

«La química sempre ha estat vigilant i ha fet les coses bé, el que va passar fa cinc anys era impensable. Realment la gent no hi pensa contínuament amb les possibilitats d’un accident químic. El que nosaltres hem de fer com administració municipal és obligar a complir tota la normativa per qualsevol modificació o ampliació. La feina de la Generalitat i Protecció Civil és donar els plans per entrenar a la població pel risc químic i acostumar-los al protocol».

Com valora la feina dels darrers anys en matèria de seguretat?

«S’ha fet moltíssima feina, tot i que molts no estiguin d’acord. Tant de bo no hauria hagut de passar un accident perquè arribes tota aquesta feina, però així s’ha donat. Segurament faltaran coses per fer, però l’administració pública està al peu del canó. Pot ser aquí a la Canonja ens falta algun sensor més, però estem treballant amb la Generalitat per aconseguir-ho».

La indústria també travessa un moment de transformació, com ho valora?

«La transformació és important, així i tot la indústria necessita funcionar. Necessitem electricitat, que vingui de l’Aragó o produir-la aquí. El que estar clar és que la indústria s’ha de quedar, el territori ho necessita».

I en quin punt està el centre de descarbonització?

«Esperem continuar mantenint les converses aquest any amb la Generalitat. Nosaltres ja hem oferit el solar perquè es faci al nostre municipi. Ho farem arribar d’una manera detallada i estarà en les seves mans que arribi aquesta inversió».

Quin és el paper de la Canonja a la futura Àrea Metropolitana?

«Som un municipi petit, però amb una posició molt central. El que queda clar és que jugarem un paper molt rellevant, però les coses s’han de fer tranquil·lament i sense agafar protagonismes».