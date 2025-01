Granados reclama que els municipis es quedin amb part de la recaptació de l'impost sobre el joc

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha reclamat al Govern que reparteixi entre els municipis part de la recaptació de l'impost sobre el joc. El batlle ha defensat que si finalment s'aprova la modificació de llei que preveu tornar situar les taxes als casinos en el 55%, la Generalitat tindrà un «increment important» dels ingressos per aquest concepte.

Granados ha manifestat que per als ajuntaments aquests diners permetrien reduir impostos a la ciutadania i a la vegada millorar els serveis. L'alcalde ha posat d'exemple Salou: «els municipis turístics hem de donar servei als visitants, que són residents temporals, i que requereixen un seguit de serveis que al final qui els finança són els residents», ha exposat.

Granados ha reclamat en diverses ocasions una millora del finançament dels municipis turístics, com Salou. Considera que aquestes localitats al final han de prestar serveis per molta més població que la que tenen empadronada, ja siguin turistes o persones que hi tenen una segona residència. Per aquesta raó, ha indicat que un increment de la recaptació «serviria per mitigar la pressió fiscal sobre els residents però sobretot incrementar la qualitat de vida i el benestar de les persones».

«Donat que a tota Catalunya es juga, tots els municipis de Catalunya haurien de participar d'aquest percentatge de la recaptació que es fa a través del joc», ha afegit. La tributació sobre el joc afecta casinos, sales d'apostes, bingos, màquines recreatives o rifes.