La Festa Major d’hivern de la Pobla de Mafumet arriba amb més de 30 actes programats

La Pobla de Mafumet dona avui el tret de sortida a la Festa Major d’hivern, dedicada a la Mare de Déu del Lledó. Fins al 9 de febrer, s’han programat una trentena de propostes culturals, lúdiques i festives pensades per a un públic familiar i heterogeni. Aquesta tarda, a les 6, hi haurà, la primera de les sessions del dotzè festival de màgia Abraca... Pobla!. Serà una masterclass gratuïta al Casal amb nous trucs de màgia i per a tota la família.

Demà a la tarda serà el torn de la gala de màgia familiar (gratuïta), conduïda pel Mago Patxi, que presentarà el seu nou xou de màgia divertida i participativa. La dotzena edició d’Abraca... Pobla! es veurà completada diumenge a la tarda amb la gran gala màgica internacional.

Una altra proposta destacada arribarà diumenge al migdia amb el Vermut rumbero i solidari, que comptarà amb l’actuació en directe de Piratas Rumbversions i la recaptació íntegra es destinarà a la Fundació la Muntanyeta.

I és que el component solidari estarà molt present en aquesta Festa Major del Lledó. Així doncs, l’Ajuntament donarà la recaptació íntegra d’activitats com el concert de Guillem Gisbert o l’espectacle humorístic de David Fernández i José Corbacho a diferents causes solidàries.

Un cartell de primer nivell

Un any més, el programa de les festes del Lledó està protagonitzat per noms propis de primer nivell. Un d’ells és Guillem Gisbert. L’exlíder de Manel arriba a la Pobla el 25 de gener, amb la gira de presentació del seu primer disc en solitari, Balla la masurca! Una altra de les propostes destacades és l’espectacle David y Jose. No somos Estopa. El nou xou humorístic de Corbacho i Fernández aterrarà a la Pobla el dia 31 i promet anècdotes i rialles en una nit que de ben segur no deixarà a ningú indiferent.

El programa de la Festa Major del Lledó es veurà completat amb moltes altres propostes, com la tradicional visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó, el pròxim 25 de gener. Els interessats a participar-hi han de ser majors de 14 anys i poden inscriure-s’hi fins avui a la consergeria de la Guàrdia Municipal. El mateix dia 25, es podrà gaudir de l’espectacle de carrer Dokum, d’Hèctor de la Salud. A tot això, cal sumar-hi que la programació inclou clàssics imprescindibles com ara els correfocs i versots, el sopar de germanor del Lledó, la cercavila tradicional, cinema i espectacles familiars, tardeo amb food trucks i animació musical i moltes sorpreses més, com un tast de cerveses ancestrals a càrrec de Tarraco Bier Sommeliers.