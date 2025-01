Augmenten les famílies de Roda que es beneficien d’un descompte en el rebut de la brossa

Imatge del Passaport Verd on es posen el segells per les visites a la deixalleria.Cedida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 105 famílies es beneficiaran aquest any d’una reducció entre el 5 i el 10% en el rebut de la recollida d’escombraries. Des de l’any 2021 l’Ajuntament premia els rodencs més compromesos amb el medi ambient amb una reducció en el rebut anual de la brossa. El descompte va des del 5% per aquelles famílies que visitin al menys cinc cops l’any la Deixalleria supramunicipal, fins al 10% per a aquelles que facin més de deu aportacions durant l’any.

L’any passat 175 famílies van demanar a l’Ajuntament el seu Passaport Verd. D’elles 91 el van aconseguir omplir amb tots els segells -més de deu- i 14 ho van fer amb entre cinc i deu segells, en total 34 més que l’any passat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és incentivar, com si fos un joc, la correcta separació i el reciclatge dels residus per als quals no hi ha un contenidor específic a la via pública. No s’hi inclouen tots aquells residus que, tot i que també es poden portar a la Deixalleria, com el paper i el cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba o l’orgànica, ja existeixen al carrer contenidors destinats a la seva gestió.

Les famílies que vulguin aconseguir aquesta reducció en el rebut de 2026 poden passar per l’Ajuntament a buscar el nou Passaport Verd. Per guanyar nous segells hauran de fer entre 5 i 10 aportacions a la Deixalleria durant tot l’any, cadascuna d’elles de més de cinc quilos de pes.

A més a més, aquesta reducció és acumulable a altres ajudes que ja existien. Les famílies que ja es beneficiïn del 25% de reducció per baixa renda familiar, tal com contemplen les ordenances fiscals, poden acumular també aquest descompte del 5 o del 10% que ofereix el Passaport Verd. Així, aquelles famílies compromeses amb el medi ambient que facin ús freqüent de la Deixalleria podran aconseguir fins a un 35% de reducció en la taxa de la recollida d’escombraries de 2026.