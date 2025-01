Sancionen 12 usuaris de vehicles de mobilitat personal a Torredembarra

Publicat per Shaila Cid Redactora Verificat per Creat: Actualitzat:

La campanya de control de ciclistes i vehicles de mobilitat personal (VMP), realitzada per la Policia Local de Torredembarra entre el 6 i el 12 de gener de 2025, ha finalitzat amb un total de 12 denúncies interposades. Aquesta iniciativa, coordinada pel Servei Català de Trànsit, tenia com a objectiu millorar la seguretat viària i reduir les conductes de risc.

Durant la campanya es van controlar 27 vehicles, 11 bicicletes i 16 VMP. D'aquests, van ser sancionats 12 usuaris de patinets per incompliments diversos.

Les infraccions detectades van ser: circular per voreres i zones de vianants (3); utilitzar auriculars o dispositius de telefonia mòbil durant la conducció (2); i circular sense casc (7).

En relació a la campanya, la regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín, ha explicat que «aquestes accions són essencials per fomentar una convivència segura entre els diferents usuaris de la via pública. Els VMP i les bicicletes són una part important de la mobilitat sostenible, però és imprescindible que tothom compleixi les normes per evitar accidents i garantir la seguretat de tots».

Normes bàsiques per a la circulació amb VMP



La Policia Local recorda que per garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública, és imprescindible complir amb les normes bàsiques següents: