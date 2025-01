Vila-seca instal·larà nou lectors de matrícules als accessos de la Pineda

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca ha tret a licitació el subministrament i la instal·lació de nou càmeres de videovigilància amb lector de matrícules. Aquestes estaran ubicades en diferents punts d’accés al nucli de la Pineda com són la plaça del Mare Nostrum, el camí del Racó, el passeig Pau Casals o el raval de la Mar.

L’actuació compta amb un pressupost de 92.395 euros amb l’IVA inclòs i serà finançada a través del projecte ‘Vila-seca, destinació sostenible -Calípolis’, mitjançant el qual el consistori va rebre una subvenció de cinc milions d’euros del fons europeu Next Generation.

L’objectiu d’aquests treballs, tal com apunta el plec, és dotar el servei policial municipal d’una «gestió intel·ligent» per a poder «detectar de forma anticipada i proactiva situacions de risc per a la seguretat ciutadana». A més, els lectors de matrícules permetran tenir una certesa sobre el flux real de vehicles que entren i surten al nucli urbà de la Pineda, cosa que permet «amidar els serveis municipals afectats per aquests moviments».

Cal destacar que la zona costanera del municipi incrementa notablement els seus residents i visitants durant la temporada estival. Els equips hauran d’estar instal·lats tres mesos després de la formalització del contracte, motiu pel qual podem esperar que estiguin operatius durant aquest mateix estiu.

La informació dels lectors estarà connectat directament amb el cos policial vila-secà, tot prioritzant «la immediatesa en la gestió de dades». Aquest és el segon sistema d’aquest tipus que impulsa el municipi després que aquest 2024 desplegués càmeres de vigilància a les zones més rurals per tal d’evitar els abocaments incontrolats.

Ubicació de les càmeres

La voluntat d’aquesta licitació és controlar els fluxos a la zona més turística de Vila-seca, el nucli urbà de la Pineda. És per aquest motiu que el punt on s’instal·laran més equips de vigilància és la connexió d’aquesta zona amb Salou.

Concretament, es col·locaran dos càmeres a la plaça del Mare Nostrum, altres dues al Camí de la Racó i una més al passeig Pau Casals. D’aquesta manera quedarà coberta l’entrada a la zona on s’ubiquen la majoria de grans hotels i l’Aquopolis, així com el passeig marítim.

L’entrada nord quedarà coberta amb dues càmeres al raval de la Mar i una a la TV-346, controlant així l’accés més proper a PortAventura i els camps de golf d’Infinitum. La càmera restant estarà ubicada a l’altra banda del camí de la Racó, a la rotonda d’accés a l’antiga Pacha la Pineda. Cal destacar que aquesta discoteca va generar polèmica entre els veïns i visitants de la zona pel soroll que generaven els seus clients, propiciant la seva desaparició.