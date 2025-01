Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

A Vila-seca ja ha arrencat el programa de festes, amb dues setmanes carregades d’actes. Com es presenta, enguany?

«D’alguna manera, la Festa Major de Vila-seca és una festa plena de certeses, en el sentit que tothom sap quan serà i quins són els plats forts, perquè està molt vinculada a la tradició, independentment de tota l’oferta cultural i de lleure que la complementen. Tothom espera Sant Antoni, la Cursa de cavalls, els Tres Tombs i tota l’activitat que té a veure amb les entitats i la tradició. Després, a partir d’aquí, hi ha totes les propostes noves, perquè la nostra festa està en contínua evolució».

Entre les novetats d’enguany hi ha el nou Ball de Pastorets. El fet que s’incorporin nous elements al Seguici és un bon senyal per a la ciutat.

«La ciutat de Vila-seca continua creixent i, en la mesura que una ciutat creix, la seva cultura, tradicions i entitats han de créixer de manera igual. El fet que això passi a Vila-seca demostra que hi ha una bona connexió entre una cosa i l’altra. També és senyal que la població veu les entitats com una cosa propera i important per a la ciutat».

Un altre fet destacat al municipi és la celebració dels 150 anys de la Societat El Fènix.

«El Fènix és una entitat històrica, juntament amb altres que tenim al municipi, que torna a agafar un nou impuls. El relleu generacional és bo, perquè implica que hi ha dinamisme i una voluntat d’impulsar noves iniciatives. Per tant, nosaltres estem molt contents».

El millor pregoner del món

El pregoner d’enguany és el cuiner Eduard Xatruch. Quins valors creu que representa, aquest vila-secà?

«Fa anys que l’Eduard es mereixia ser pregoner. Veient la seva manera treballar i la seva perseverança, jo sempre havia tingut la certesa, tot i que ell mai ho reconeixia, perquè és una persona molt senzilla i humil, que algun dia guanyaria el premi de The Best Chef Awards. Així que he volgut esperar que guanyés aquest guardó, que estava convençut que acabaria sent per a ell, per fer-lo pregoner. Penso que és molt bonic tenir-lo en el moment que ha guanyat el reconeixement com a Millor restaurant del món, perquè és com la cirereta de tota una trajectòria. Així, ho podem celebrar també des de Vila-seca».

Un dels plats estrella de la Festa Major segueix en el Cós de Sant Antoni, amb els cavalls com a grans protagonistes. No és una llàstima que una cursa tan potent, que congrega tants i tants espectadors, només es faci una vegada a l’any?

«Hem estat valorant fer-ho dues vegades, al gener i a l’estiu. Fins i tot hi ha hagut interès per part d’associacions hípiques, però a Catalunya és complicat, sobretot si vols tenir una cursa important, perquè els elements que poden ajudar a finançar tota la infraestructura estan associats a l’aposta. A dia d’avui no es donen les condicions per trobar una manera per la qual l’hipòdrom o les curses de cavall estiguin associades a aquest circuit d’apostes si la Generalitat no hi dona suport a través de diferents convenis. I ho veig difícil, per l’opinió i la visió que es té sobre el joc. De totes maneres, en la nostra Festa d’Hivern hem aconseguit un bon equilibri, perquè les apostes són molt familiars, el joc és la festa, que té a veure amb la tradició (tot i estar correctament regulada). A les curses de cavalls que es fan per exemple a l’Hipódromo de la Zarzuela de Madrid hi trobes moltes famílies que hi van a menjar-se una hamburguesa, a veure els cavalls... Tota la infraestructura està cuidada al detall i fa pensar en un model molt americà, una mica com allò de Los Hermanos Marx i Un día en las carreras. A nosaltres ens agradaria, però al nostre país no es donen les circumstàncies per poder-ho fer».

La Festa Major de Vila-seca encara té recorregut per continuar creixent?

«La nostra festa està molt ben pensada, i adaptada, des d’una visió ambiciosa, al que som com a ciutat. Programem gairebé seixanta actes en dues setmanes i escaig. Quan ho expliquem fora, ho veuen fins i tot exagerat, però la fem durar perquè tenim moltes activitats importants que tenen a veure amb la tradició, i no ho podem encabir tot en un o dos caps de setmana. Sí que té recorregut per continuar creixent, però ho ha de fer d’una manera orgànica».

Cap a on ha de créixer?

«D’una banda, hem d’estar molt pendents de les novetats i la innovació, dels gustos de la gent i del que es porta en cada moment. I, després, cal potenciar el nostre pilar, les tradicions i la cultura».