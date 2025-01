La bunquerització de la sala de control i la instal·lació de sensors, millores d’IQOXE des de l’accident

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

IQOXE ha invertit 40 milions d’euros per a la reconstrucció de les seves instal·lacions després de l’accident del 2020. Aquesta despesa ha permès la modernització d’edificis i oficines que no s’havien remodelat des de la seva construcció l’any 1965. Durant els darrers cinc anys, també s’han fet millores en seguretat per evitar que es puguin produir nous accidents mortals d’aquesta magnitud. Un dels principals canvis ha estat la bunquerització de la sala de control.

En aquest espai es trobava un dels treballadors que va morir per l’explosió del reactor. Gràcies a aquesta intervenció, la sala no s’esfondraria amb l’ona expansiva, com sí que va passar el 2020. Així, en cas es repeteixi un accident, les persones que estiguin allà estaran protegides. Aquesta ha estat una de les millores tècniques que s’han implementat des de la companyia per a l’adequació de les instal·lacions i, d’aquesta manera, donar compliment a la normativa vigent.

Segons expliquen des d’IQOXE, les inversions realitzades aquests anys han permès també utilitzar mètodes més avançats amb noves tecnologies, que permeten seguir «els més elevats estàndards de seguretat» a l’hora de dur a terme les diferents activitats que es desenvolupen en l’empresa.

Més enllà de convertir la sala de control en un búnquer, també s’hi han instal·lat detectors per a identificar possibles fugues. A més, se li ha afegit una automatització perquè, en cas de fuga d’òxid d’etilè, quedi completament segellada i aïllada. Anteriorment, calia que un treballador alertés sobre l’anomalia de forma manual.

L’empresa ha implementat un sistema per a guardar una còpia de seguretat del procés productiu de la planta perquè, en cas que es produeixi un accident, mai desaparegui. En el cas de l’explosió de fa cinc anys, no hi ha informació sobre la producció en aquell moment i encara no se saben les causes del sinistre. D’altra banda, s’ha fet una millora del dispositiu de protecció i extinció d’incendis amb nous detectors de gasos i detectors de flama per infrarojos i un nou sistema de ruixador d’aigua polvoritzada.

Còpies de seguretat

La reconstrucció de les instal·lacions va venir acompanyada d’un canvi en la direcció d’IQOXE, que va suposar un punt d’inflexió per a la companyia. Des de l’explosió, tracten de fer una gestió més transparent tant internament com externament, que ha ajudat a millorar les relacions amb els treballadors.

Al llarg d’aquests anys, s’ha produït un relleu generacional en l’empresa i s’han adaptat noves pràctiques, com el cas dels estudiants de formació Dual que reben a les instal·lacions part de la seva formació professional en col·laboració amb instituts i la URV.

Igualment, s’han integrat a la plantilla 10 llocs de feina que desenvolupaven empreses externes i s’ha creat una planta pilot que serveix per a fer simulacions de processos de producció i formacions. «Totes les millores són conseqüència d’un procés de millora contínua i constant, en el qual IQOXE està immersa», apunten des de la companyia.