La CNMC analitza en segona fase l’opa de Bondalti a Ercros pels «riscos» en el mercat químic

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) analitzarà en segona fase l’oferta pública d’adquisició (OPA) hostil de Bondalti a Ercros, presentada el 5 de març. Segons ha indicat la CNMC en un comunicat, la potencial operació «pot suposar riscos» per a la competència en el mercat químic, especialment en els de sosa càustica i hipoclorit sòdic, ja que les dues empreses se superposen en els mercats de clor i derivats.

Ara, tan Ercros com Bondalti podran presentar al·legacions, així com terceres parts amb un «interès legítim» en l’operació. A més, també es demanarà a les comunitats autònomes afectades un informe. Competència estudiarà «amb més profunditat» l’operació i decidirà si l’avala, hi imposa condicions o la tomba.

Ercros es troba immersa en un procés d'OPA per part de Bondalti Ibérica i d'Esseco Industrial que continua el seu curs. La primera oferta es va fer pública al març a un preu de 3,505 euros l'acció i la segona al juny a un preu de 3,745 euros l'acció.

Les ofertes estan subjectes a l’aprovació de les autoritats competents i a l'acceptació del 75% del capital social més una acció. La tramitació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de l'OPA d'Esseco Industrial no s'iniciarà fins que finalitzin els tràmits administratius de la de Bondalti Ibérica, que ara entra en segona fase.