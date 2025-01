La 5a edició del Premi Centcelles de Composició Musical estarà dedicada a la música de cobla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dimarts s’ha fet la presentació de la 5a edició del Premi Centcelles de Composició al conjunt romà de Centcelles de Constantí. El certamen està convocat per l’Associació Amics de la Música de Constantí, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Constantí, l'Escola Municipal de Música «Rafel Gibert Recasens», el MNAT i amb el patrocini de Repsol.

Des de l’Ajuntament de Constantí, la regidora de Cultura, Dolors Fortuny, ha expressat la satisfacció per haver pogut «consolidar aquests premis a Catalunya i també a nivell europeu, amb la participació de músics internacionals». A més, ha explicat que el fet de celebrar els 25 anys de Tarraco com a Patrimoni Mundial ha estat el motiu de «dedicar la present edició a una música que és molt nostra i que és patrimoni de Catalunya com és la música de cobla».

El director de l’Escola Municipal de Música «Rafel Gibert Recasens», Josep Boada, ha explicat que «les bases es mantenen similars a les quatre edicions anteriors» i també ha recordat que «l’obra guanyadora s’estrenarà en un dels concerts del Cicle a Centcelles d’aquest estiu». Boada ha explicat que la data límit de presentació de les partitures és el divendres 16 de maig de 2025.

L’objectiu d’aquesta nova convocatòria dels Premis Centcelles de Composició és seguir fomentant la creació musical i difondre les obres musicals dels compositors actuals. Les obres presentades han de ser completament inèdites. No s'han d'haver interpretat, publicat o difós anteriorment en cap mena de format ni d’arxiu informàtic sonor. L’estil, l’escriptura i l’estructura de l’obra és completament lliure. La principal novetat d’aquesta cinquena edició és que les obres hauran d’estar escrites per a Cobla amb la instrumentació habitual per a 11 músics

El Jurat d’aquest 5è Premi Centcelles de Composició estarà format per professionals en l’àmbit de la música. L’obra premiada s’estrenarà en un dels concerts del Cicle de Concerts a Centcelles, durant el juliol de 2025. A més, el guanyador rebrà 3.000 euros en metàl·lic.