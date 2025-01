El Ball de Diables de Vila-seca es prepara per la Nit del Foc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ball de Diables de Vila-seca celebrarà aquest dissabte 18 de gener la Nit del Foc dins la Festa Major del municipi. La celebració començarà a mitja tarda amb el Correfoc Petit, a les 18:30h des de la plaça d’Estudi. El Ball de Diables Infantil de Vila-seca recorrerà els carrers del nucli antic fins arribar a la plaça de Voltes.

En aquesta mateixa plaça tindrà lloc, a les 19:30h, el Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada farà la representació del seu Ball Parlat. Tot seguit, serà el Ball local qui farà la seva actuació.

És el tercer any en què el Ball de Diables de Vila-seca aposta per fer aquesta petita mostra de Balls Parlats abans de l’esperat correfoc. Aquesta idea va néixer amb la intenció d’acostar als vila-secans altres representacions d’aquest ball parlat, que és l’origen dels balls de diables com els entenem avui en dia. En el cas d’Igualada es tracta de la recuperació d’un dels textos més antics que es representen de forma totalment fidedigna.

Seguirà a les representacions la Tabalada, a la mateixa plaça de Voltes on a les 20:15h, els tabalers del Ball de Diables de Vila-seca i dels balls de diables convidats, escalfaran l’ambient hivernal amb els seus tocs infernals. A les 20:30h, els lluïments inicials donaran pas al Correfoc, que sortirà de la plaça de Voltes i acabarà a la plaça d’Estudi.

Hi participaran el Drac de la Geltrú, el Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada, el Ball de Sant Miquel i Diables de la Riera, el Ball de Diables de Vilanova i la Geltrú i el Ball de Diables de Vila-seca.

Després d’aquesta gran tarda-nit de foc, també actuaran diumenge 19 en el Seguici Tradicional i dissabte 25 de gener, a les 20:00h a la plaça d’Estudi, realitzaran la Carretillada, l’acte amb més foc de la Festa Major.