Torna la Marxa dels Castells del Baix Gaià

Cristina Serret

A poc més de tres setmanes perquè se celebri una nova edició de la Marxa dels Castells del Baix Gaià, les inscripcions ja s’acosten al miler de participants. De fet, els organitzadors d’aquesta jornada, l’Ajuntament d’Altafulla, compten assolir aquesta xifra, de la mateixa manera que es va fer l’any passat, quan més d’un centenar de persones es van quedar en llista d’espera.

Com en anteriors edicions, aquest esdeveniment esportiu, que combina natura, esport i cultura, transcorrerà pel Baix Gaià agrupant els quatre castells que donen nom a la Marxa: Altafulla, Tamarit, Ferran i el Catllar. La prova, que arrencarà diumenge dia 2 de febrer al matí, combina dues modalitats de Marxa i Trail amb dos recorreguts, de 16 km i 26 km, totes dues amb sortida i arribada al Parc del Comunidor.

Es tracta d’una prova inclusiva no competitiva, pensada perquè els participants facin esport a la vegada que gaudeixen de la natura i el patrimoni en un entorn singular. Una de les principals novetats de l’edició d’enguany és la Marxa Pet Friendly, que permetrà als participants fer el recorregut acompanyats de les seves mascotes.

A més, els participants en aquesta marxa disposaran de serveis específics, com ara un veterinari a la meta o avituallament i regal per a les mascotes. Així ho explicaven aquest dijous Àlex Cañas, regidor de Festes de l’Ajuntament d’Altafulla, i Juanan Fernández, director tècnic de la marxa.

Els organitzadors també van subratllar que un dels trets destacats de la festa d’enguany és l’elevada participació femenina: del total d’inscrits fins al dia d’avui, les dones ja superen el 53%. Enguany la Marxa arrencarà dissabte dia 1 de febrer a la tarda, amb l’entrega de dorsals al Centre d’Entitats d’Altafulla. Aquests també es podran recollir l’endemà diumenge, de 8 a 9 del matí, al mateix lloc.

La primera sortida serà la de Trail (16K+ 26K), que es farà a les 9 h. A les 9.05 h es donarà el tret de sortida del Trekking 26K, i a les 9.30 h la de Treking 16K. A l’arribada hi haurà una botifarrada, festa i música per a tots els participants. Les inscripcions encara són obertes i es poden formalitzar a través del portal web de la Marxa (www.marxacastells.com). Els preus per participar-hi són de 23 i 26 euros.