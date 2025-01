Condemnen a tretze anys de presó un home per matar-ne un altre a Salou el novembre de 2022

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha condemnat a tretze anys de presó un home per matar-ne un altre amb arma blanca a la sortida d'una discoteca a Salou el novembre de 2022. La condemna és d'onze anys per homicidi i dos més per lesions a l'autor directe dels fets.

El seu còmplice ha estat condemnat a cinc anys de presó per la seva vinculació en l'homicidi. Inicialment la fiscal demanava setze anys d'empresonament per al primer acusat, mentre que va rebaixar de dotze a set la petició per al segon.

En els dos casos, s'ha tingut en compte l'atenuant d'embriaguesa. L'acusat de l'homicidi, a més, haurà de pagar una indemnització a la família de la víctima de 77.400 euros, mentre que el còmplice haurà de pagar 8.600 euros en aquest concepte.

Els fets van tenir lloc la matinada de l'1 de novembre de 2022, on segons la sentència, els condemnats van iniciar una discussió amb la víctima en sortir d'una discoteca del municipi, que va acabar amb la mort d'aquesta per arma blanca.