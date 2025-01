Absolen una interna de Mas d'Enric acusada d'haver incendiat el matalàs de la seva cel·la

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència Provincial de Tarragona ha absolt una interna de Mas d'Enric acusada d'haver incendiat el matalàs de la seva cel·la al 2020. En un acord de conformitat entre la defensa i Fiscalia, la magistrada del cas ha avalat l'informe que considera inimputable la dona atenent els problemes de drogoaddicció i trastorns emocionals que presenta.

El ministeri públic demanava una pena de quinze anys per un delicte d'incendi i un delicte lleu de danys. La dona haurà de pagar una multa com a responsabilitat civil de 418,19 euros en concepte dels danys ocasionats. Alhora, la magistrada ha ordena l'ingrés a centre terapèutic durant un període màxim de deu anys un cop la presa acabi la pena per la qual està ingressada al centre penitenciari.

Segons l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc el 14 de desembre de 2020, quan la presa va demanar baixar al pati. Una petició que va ser denegada, ja que la baixada de la resta d'internes s'havia fet deu minuts abans. Davant la negativa, la dona va començar a increpar als funcionaris de la presó i va incendiar el matalàs i el coixí de la cel·la. La interna també va llençar diversos objectes des de la finestra de l'habitació cap al pati.

Per tot plegat, es va activar el codi vermell del centre. Arran de l'incident, se li va requerir que sortís de la cel·la, però s'hi va negar i va haver de ser desallotjada per funcionàries del centre. L'incendi es va poder apagar per part dels treballadors de la presó, amb un extintor en pols. A la vegada, una treballadora de Mas d'Enric va haver de ser atesa pel metge de guàrdia per un atac d'histèria.

El ministeri fiscal assenyalava que els fets constituïen dos delictes; un d'incendi pel qual li demanaven inicialment quinze anys de presó i un de lleu per danys pel qual se li ha imposat una multa d'un mes i quinze dies de sis euros diaris per sufragar els danys materials ocasionats. La multa econòmica que haurà de fer front l'acusada s'eleva als 418,19 euros. La dona s'ha sotmès a una visita mèdica forense en què s'ha determinat que pateix psicosis, dependència de drogues, trastorn de personalitat no especificat i trastorn d'ansietat no especificat. Alhora, l'informe apunta que no pot ser imputable pels delictes pels quals se l'acusava, ja que les seves capacitats volitives podien estar afectades en grau moderat-sever.