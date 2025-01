El SHARC inaugura el camp de rugby al Municipal de Salou

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir dimarts, aprofitant la jornada escolar lliure dels jugadors més joves, el Salou Academy Rugby Club (SHARC) va celebrar una matinal molt especial al Camp Municipal de Salou. L’activitat tenia un objectiu clar: muntar les noves porteries de rugby i inaugurar oficialment l’adequació del camp per a la pràctica d’aquest esport.

El camp, llest per al joc

Amb les línies de joc marcades sobre la gespa artificial i les porteries finalment instal·lades, el terreny ja compleix amb els requisits per acollir partits oficials de rugby. Les porteries, però, hauran de ser muntades i desmuntades cada vegada que hi hagi un partit.

Aquesta fita marca un moment històric per al SHARC, que veu com el rugby guanya un espai adequat a Salou per seguir creixent i consolidar-se com una opció esportiva rellevant a la zona.