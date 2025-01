L’Orfeó Canongí presenta una tercera temporada teatral carregada d’humor i de música

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Orfeó Canongí vol mostrar-se com un «referent teatral al Camp de Tarragona» en la tercera temporada des de la seva remodelació. Així ho assegura el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Canonja, Salvador Ferré, qui afirma que les dades d’ocupació han «superat les expectatives» del consistori.

Aquest emblemàtic edifici va ser recuperat el gener del 2023 després d’una remodelació que li ha permès posicionar-se a «la primera línia» pel que fa a les necessitats tècniques. Una recuperació que ha estat acompanyada pels canongins, ja que, segons les dades de l’Ajuntament, s’ha assolit una ocupació del 70% i molts espectacles amb localitats exhaurides. Ferrer afirma que el nou espai els hi permet «fer allò que volien».

La gran part d’aquestes butaques han estat ocupades per veïns i veïnes de la Canonja, tot i que l’espai també ha aconseguit atraure a un 30% del seu públic de fora del poble, un equilibri que és «ideal» pel regidor. Davant d’aquesta bona rebuda, aquesta temporada d’hivern-primavera l’Orfeó programarà cinc espectacles lligats als abonaments i altres cinc vinculats a esdeveniments festius del municipi.

Una programació carregada de comèdia, tot responent a les enquestes de satisfacció que ha realitzat l’ens municipal. De fet, la temporada arrancarà aquest 19 de gener amb la comèdia catalana El joc de la veritat. Altres obres amb humor seran Els bons; el 8 de febrer, La presència; el 21 de febrer o Bonobos el 5 d’abril.

També responent al resultat de l’enquesta l’Orfeó Canongí apostarà pel seu primer musical el primer 17 de maig amb The day the music died.

Des de l’Ajuntament assenyalen que ha estat «tot un repte» poder acollir un musical en el petit espai de 350 localitats.

El 22 de març l’espai acollirà un espectacle de màgia amb Strafalari, del Mag Lari, que suposa la primera adscripció de l’equipament al programa Cap Butaca Buida i estarà vinculada a la celebració dels vint anys del festival de Màgia Impossible.

Completen la programació el monòleg De perras y criadas, el 9 de març, i la sarsuela Suspiros de España, el 13 d’abril. A més, els dies 14 i 28 de juny l’equipament comptarà amb dos espectacles musicals d’arrels canongines: Outside The Wall, banda tribut a Pink Floyd i Reflexes, un concert a piano i clarinet. Els abonaments per diversos espectacles ja estan a la venda tant a la pàgina web de l’orfeó com al Castell de Mariscart. Les entrades individuals sortiran a la venda a partir del 21 de gener.