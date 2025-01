La Fiscalia sol·licita dinou anys de presó per a l'acusat de matar el seu pare al Catllar el 2023

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia demana dinou anys de presó per l’home acusat de matar el seu pare, de 81 anys, el juliol de 2023 al Catllar (Tarragonès). Segons l’escrit del ministeri fiscal, l’investigat va colpejar la víctima «repetidament» al cap i al cos durant aproximadament 30 minuts amb el propòsit de causar-li la mort mentre li cridava expressions com «et pego com pegues a la mare, t’he dit que no peguis als meus gossos».

El ministeri públic, que l’acusa d’un delicte d’assassinat per traïdoria, també sol·licita deu anys de llibertat vigilada i una indemnització de 42.135,06 euros pels perjudicis causats, així com 1.258, 53 euros per les lesions i seqüeles causades a un agent policial. El judici està pendent d’assenyalar-se.

Segons l’escrit acusatori del ministeri públic, l’acusat havia consumit una botella de vodka i cocaïna el dia anterior als fets, el 15 de juliol, i es va quedar dormit al domicili on residia amb el seu progenitor. Aquell dia, es va produir una discussió entre tots dos al porxo de l’habitatge, on la víctima estava assegut en una cadira.

«Amb el propòsit d’acabar amb la seva vida, li va pegar repetidament al cap i al cos durant aproximadament 30 minuts, amb la mà i puny, fins a provocar-li les lesions que dies després li van causar la mort», descriu Fiscalia en el seu escrit, qui també assenyala que el pare no es va poder defensar de l’agressió.

Els serveis d’emergències i els Mossos d’Esquadra van acudir al domicili alertats pels veïns. Segons el ministeri fiscal, el processat els va rebre amb restes de «sang recents als braços i a les cames, sense samarreta, mullat i exaltat», i també sense símptomes d’haver consumit alcohol. Els agents li van preguntar sobre el seu pare i li van demanar parlar-hi. L’acusat els va deixar entrar a la finca i els va dir: «El meu pare pegava als meus gossos, i jo acabaré a la presó perquè el mataré». Llavors, van trobar l’home a terra, «ple de sang, conscient, però sense moure’s, amb la cara plena de cops».

Així mateix, l’escrit d’acusació recull que hi havia sis gossos, de raça mestissa. Un d’ells va mossegar un agent, fet que li va causar lesions. Durant el trasllat a les dependències policials, l’investigat, ja en qualitat de detingut, va repetir diverses vegades que li demanava al seu progenitor que no pegués als seus animals, ja que, deia, que «això passa perquè els hi pega». L’acusat es troba en presó preventiva des del 17 de juliol de 2023. La víctima va morir tres dies després, el 20, arran de les lesions derivades de l’agressió.

L’acusat té antecedents per violència intrafamiliar mantinguda en el temps. «Aquestes van actuar de desencadenant, generant disfuncions en el sistema neuro regulador, relacionat amb dèficits en el funcionament cognitiu i amb dificultats d’autoregulació afectiva i conductual», assegura Fiscalia. Amb tot, apunta que no ha quedat acreditat que hagués consumit begudes alcohòliques abans dels fets. «L’acusat presentava consum habitual de cocaïna, però no va suposar una afectació de les seves capacitats cognoscitives ni volatives», afegeix el ministeri fiscal.

Per tot plegat, Fiscalia li demana dinou anys de presó per un delicte d’assassinat per traïdoria, amb l’agreujant de parentescs, així com deu anys de llibertat vigilada. A més, sol·licita una indemnització per l’agent ferit per un dels gossos que suma 1.258, euros i indemnització de 42.135,06 euros pels familiars de la víctima.