El Govern podria afrontar indemnitzacions de fins a 50 MEUR per la paralització de Hard Rock

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El País publica avui que un informe del gabinet jurídic de la Generalitat, al qual ha tingut accés el mateix mitjà, alerta que el Govern català podria haver d’indemnitzar els inversors del projecte Hard Rock amb xifres que oscil·len entre els 37,4 i els 50 milions d’euros si finalment no es tira endavant aquest macrocomplex. Aquest document, elaborat fa un any durant la recta final de la legislatura de Pere Aragonès, detalla els riscos jurídics i econòmics per a l’Executiu, incloent-hi reclamacions per dany emergent i lucre cessant.

El projecte, que compta amb una inversió inicial del grup turístic Hard Rock, ha topat amb obstacles polítics i administratius que han provocat retards i un possible decaïment de la seva autorització d’explotació. Segons l’informe, en cas de bloqueig definitiu, les despeses ja efectuades per l’empresa podrien donar peu a una reclamació de fins a 21 milions d’euros per dany emergent, mentre que el lucre cessant podria sumar entre 8 i 18 milions més, tot i que aquesta darrera partida és menys probable, segons els juristes.

A més, es contemplen costos judicials d’entre 7,8 i 10,4 milions, que podrien incrementar-se si la situació actual s’allarga. El document també apunta que la falta d’aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU), l’últim pas administratiu per a l’inici del projecte, seria un dels factors clau per a l’èxit de possibles reclamacions.

Tensió política i fiscalitat

El president Salvador Illa, que inicialment va donar suport al projecte, es troba ara entre l’oposició frontal dels Comuns i ERC, i la pressió per no perdre inversors. Recentment, el Parlament va aprovar, a proposta d’ERC i amb suport del PSC, un augment dels impostos sobre el joc del 10% al 55%.

Encara que el Govern insisteix que no té intenció d’expulsar els inversors, el canvi fiscal és percebut com un obstacle definitiu. «Si això és un impediment per al projecte, és una decisió que no depèn de nosaltres», va assegurar Alícia Romero, consellera d’Economia.

Obstacles legals i terrenys pendents

El projecte també s’enfronta a obstacles derivats de la localització dels terrenys, propietat de CriteriaCaixa. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar una proposta anterior del PDU perquè una part es trobava en zones de risc químic. A més, la compravenda dels terrenys, valorada en 128 milions d’euros, està pendent d’aquesta aprovació urbanística.

Mentre el projecte continua bloquejat, el macrocasino s’ha convertit en una pedra a la sabata per al Govern Illa, que ha heretat una qüestió que ja va generar tensions en l’anterior Executiu. Tot i això, el temps juga en contra del Govern, ja que el bloqueig augmenta els costos potencials d’indemnització.