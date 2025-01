Altafulla presenta un nou model de gestió tributària per al 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament d'Altafulla ha anunciat canvis significatius en la gestió dels tributs municipals per a l'any 2025 amb l'objectiu de facilitar el compliment de les obligacions fiscals i fer més transparent el pagament dels serveis.

Fins ara, els conceptes fiscals relacionats amb la taxa d’escombraries, el cementiri, l’entrada de vehicles (guals) i l’ocupació de la via pública amb taules i cadires es cobraven conjuntament en un únic padró. No obstant això, a partir del 2025, aquests serveis es gestionaran mitjançant quatre padrons separats. Així, cada concepte comptarà amb un rebut independent, permetent als contribuents saber exactament què paguen per cada servei.

Calendari fraccionat per facilitar el pagament

Una altra novetat destacada és el fraccionament del pagament de la taxa d’escombraries i l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), que es distribuiran en diversos terminis al llarg de l’any:

Taxa d’escombraries (3 terminis):

1a fracció: del 28 de febrer al 30 d’abril.

2a fracció: del 30 d’abril al 30 de juny.

3a fracció: del 27 de juny al 29 d’agost.

IBI Urbana (4 terminis):

1a fracció: del 30 d’abril al 30 de juny.

2a fracció: del 27 de juny al 29 d’agost.

3a fracció: del 29 d’agost al 31 d’octubre.

4a fracció: del 31 d’octubre al 31 de desembre.

Aquest calendari fraccionat busca alleugerir la càrrega econòmica per als contribuents i simplificar-ne la gestió.

Opció de Pagament Personalitzat

Els ciutadans també poden optar pel Compte de Pagament Personalitzat que ofereix BASE, un sistema que permet fraccionar el pagament dels tributs en 9 mensualitats. Aquesta opció inclou tots els tributs municipals de venciment periòdic i en període voluntari, excepte la taxa de subministrament d’aigua.

Per beneficiar-se’n l’any 2025, la sol·licitud s’hauria d’haver tramitat abans del 31 de desembre del 2024.

Els contribuents poden consultar el calendari fiscal complet al web de l'Ajuntament d'Altafulla o dirigir-se a les oficines municipals de la plaça del Pou, 1.

Amb aquest nou sistema, l’Ajuntament reforça el seu compromís amb una gestió tributària més clara i adaptada a les necessitats dels ciutadans.