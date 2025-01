Un treballador ferit greu després d'una explosió a Vila-seca

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí, a les 9:09 h, els Bombers de la Generalitat han intervingut en un incident a l'avinguda de la Via del Comú, a Vila-seca, a causa d’una deflagració de gas. L'incident ha tingut lloc mentre un treballador manipulava una canonada de gas liquat de petroli. Durant les tasques, s'ha produït una ignició inesperada que ha provocat la deflagració.

El treballador, que ha patit cremades greus, ha estat atès in situ pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladat en helicòpter a l’Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, on està sent tractat en estat greu.

Els Bombers, amb tres dotacions desplaçades al lloc dels fets, han dut a terme tasques de revisió per garantir que no hi hagués més afectacions i han col·laborat en la seguretat de la zona. A més, han proporcionat suport al personal del SEM durant l’operació.