Cinc joves detinguts per intents de robatori amb força en habitatges i segones residències a Salou

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la matinada cinc homes com a presumptes autors de diversos robatoris amb força amb grau de temptativa en habitatges i segones residències de Salou (Tarragonès). Cap a les tres de la matinada, testimonis van veure un grup de joves amb llanternes que intentaves escalar les tanques perimetrals d'habitatges i segons residències al carrer Pas de la Mala Dona. Gràcies a les descripcions facilitades, patrulles dels Mossos van desplegar-se de forma separada per trobar-los. El grup va intentar fugir pel camí de Ronda fins a cala Crancs, on va ser detinguts pels agents.

Està previst que els cinc arrestats, d'edats compreses entre els 18 i els 21 anys, passin a disposició judicial les pròximes hores.