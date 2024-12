La Pobla de Mafumet encara la recta final de les festivitats de Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les festes nadalenques continuen avançant a la Pobla de Mafumet i, superats els àpats i reunions familiars al voltant de Nadal i Sant Esteve, tothom es prepara per acomiadar de la millor manera possible un any 2024 que avui a la nit deixarem enrere.

A la Pobla, la proposta organitzada per l’Ajuntament per a l’últim dia de l’any inclou l’arribada de l’Home dels Nassos al migdia per recórrer el poble i repartir llaminadures als infants i, a la nit, el tradicional sopar i revetlla de Cap d’Any. Enguany aquest reunirà més de 600 persones al pavelló municipal, en un acte que s’allargarà fins ben entrada la primera matinada del nou any. La celebració l’amenitzarà l’Orquestra Krypton.

Demà, a les 11 h, l’Església de Sant Joan Baptista del municipi acollirà el primer acte públic de l’any, amb la Missa d’Any Nou, mentre que l’endemà serà el torn dels aficionats als parcs temàtics, amb la tradicional sortida a PortAventura, on hi participaran més de 200 persones amb ganes de gaudir d’un dia ple d’emocions fortes.