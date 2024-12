El Morell encara els últims actes nadalencs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Morell arriba a l’equador de la seva programació nadalenca amb una sèrie d'activitats que han omplert el municipi de màgia i entusiasme dels més petits. Durant el primer cap de setmana de festes, els veïns i veïnes han gaudit d'una programació que ha destacat per la seva diversitat amb una alta participació.

El Teatre Auditori ha estat l'epicentre de la programació cultural, acollint esdeveniments com el de l'Associació Teatre la Sala, que amb una doble funció, va presentar l'obra Sota els Estels, una història familiar que transcorre durant els dies de Nadal. Segons el regidor de Cultura, Miquel Roig, «activitats com aquesta ens ajuden a reforçar el teixit cultural local i a oferir propostes de qualitat per a tots els públics amb un segell morellenc esplèndid».

Els nens també han pogut decorar bastons per fer cagar el Tió a la plaça Era del Castell I han entregat la carta al Patge Reial, als Jardins de l’Ajuntament. L’alcalde, Eloi Calbet, va assenyalar que «aquest tipus d’iniciatives mostren el potencial que tenim al nostre poble, la gent està responent molt bé a les propostes d’aquestes dates, començant per la Fira de Nadal i acabant per l’acte més recent com és el Patge Reial, celebrat ahir diumenge a la nit».

A més dels actes culturals, l’esperit nadalenc també va ser present amb iniciatives com la passejada del Tió per diferents espais del municipi i el Concurs de Pessebres, que ha animat els participants a compartir les seves creacions a través d’Instagram.

Les activitats de Nadal al Morell continuaran durant els dies vinents, amb la Carpa Jove, el gran sopar de Cap d’Any, l’Home dels Nassos i l’arribada dels Reis com a plats forts d’una programació que passa el seu equador amb una molt bona valoració i participació.