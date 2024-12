Ruslana, Paula Koops i Chiara Oliver, caps de cartell del Calafell Festival Weekend

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Ruslana, Paula Koops i Chiara Oliver són les caps de cartell de la nova edició del Calafell Festival Weekend. A l'esdeveniment, que se celebrarà de l'1 al 4 de maig de 2025, també hi participaran Manu Guix i El Pot Petit.

El festival tindrà lloc al Parc de la Sínia, a Calafell. El recinte obrirà les seves portes a les 10 h i romandrà obert fins a les 14 h. A la tarda, obrirà de nou a les 17 h.

La primera artista confirmada per l'1 de maig és Paula Koops. La cantant madrilenya pujarà a l'escenari a les 19.30 h, fent vibrar al públic amb el seu pop nostàlgic, una fusió entre el so dels hits del 2.000 i les tendències musicals actuals.

Tot seguit, serà el torn de Ruslana. La tercera finalista d'Operación Triunfo 2023 presentarà el seu primer àlbum Génesis, amb temes com Las chicas malas desafinan, La balada, o Me he colgado de mi ex, la seva col·laboració amb Paula Koops, entre d'altres.

El dia 2 l'encetarà l'actuació del Pot Petit. Ho farà a les 11.30 h amb l'espectacle de la seva nova gira El gran salt!. A la tarda, a les 19.30 h, pujarà a l'escenari el cantant, compositor, pianista i director musical, Manu Guix.

Més tard, a les 21.30 h, serà l'exconcursant d'Operación Triunfo 2023, Chiara Oliver, qui comparteixi la seva música amb el públic. L'artista menorquina interpretarà temes dels seus EP La libreta rosa i La última página entre d'altres.

Les entrades per aquests dos primers dies ja estan disponibles a la web del festival. L'abonament pels dos dies es pot adquirir per un preu que varia d'entre els 20 i els 65 euros, depenent del tipus d'entrada. També es pot comprar l'accés per un únic dia des de 15 euros o per veure El Pot Petit, des de 12 euros.