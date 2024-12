El CGE avala per unanimitat la reforma de la fiscalitat al joc que afecta el Hard Rock

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalat per unanimitat la proposició de llei presentada per ERC i els Comuns al Parlament per reformar la fiscalitat al joc.

Junts havia aturat el procediment parlamentari demanant que el CGE es pronunciés sobre la constitucionalitat d’aquesta proposta, pensada per augmentar els impostos al projecte que Hard Rock vol aixecar al Tarragonès, però l’ens ha considerat que no vulnera el principi de seguretat jurídica com argumentava Junts.

El dictamen es va emetre divendres i per tant la iniciativa no retornarà al Parlament fins al 2025. De fet, no hi ha previst cap ple de la cambra fins al 28, 29 i 30 de gener i tampoc hi ha voluntat de forçar la convocatòria d'un ple perquè es pugui votar abans.