L’equip municipal d’AMPM-PSC de la Pobla de Montornès exigeix aclarir els fets denunciats per una regidora de l’Ajuntament

En relació a la denúncia pública efectuada aquest divendres per una regidora de l’Ajuntament juntament amb dos companys més del equip de govern d'ERC de la Pobla de Montornès que ha acusat l’alcalde del municipi d’assetjament laboral, coaccions i amenaces, la portaveu del grup AMPM-PSC, Yolanda Sayago, ha demanat a ERC que esclareixi ràpidament els fets i que, en cas de confirmar-se les acusacions, exigeixi la dimissió de l’alcalde.

«Estem parlant, presumptament, d’uns fets molt greus que no poden quedar impunes», ha explicat la portaveu socialista, «amb respecte a la presumpció d’innocència demanem que es dugui a terme una investigació exhaustiva, que se sàpiga tota la veritat i que, en cas de confirmar-se les acusacions, l’alcalde dimiteixi de forma immediata», ha explicat la regidora de AMPM-PSC.

Finalment, Yolanda Sayago ha expressat el ple suport del grup municipal de AMPM- PSC a la denúncia efectuada per aquesta regidora i els seus dos companys, «No hi ha cap motiu perquè les dones siguem víctimes de cap mena d’assetjament, ni a la feina ni a enlloc. No ho podem acceptar, ni tan sols ser còmplices per omissió. Per això, repeteixo, considero que es necessari que s’aclareixin els fets i que, si s’escau, l’alcalde assumeixi responsabilitats polítiques», ha conclòs.