La Biblioteca del Morell reobrirà el 2 de gener

La Biblioteca Montoliu del Morell tornarà a obrir les portes el pròxim 2 de gener, marcant l’inici d’una nova etapa plena de propostes innovadores i ambicioses. Aquesta reobertura representa un compromís ferm per part de l’Ajuntament del Morell per a revitalitzar aquest espai cultural i convertir-lo en un referent pel municipi.

Amb una direcció renovada, l’equip ha treballat intensament en la definició de noves estratègies per consolidar la biblioteca com un actiu clau. El regidor de Cultura, Miquel Roig, ha destacat que «aquesta etapa pretén posar al centre les necessitats dels veïns i veïnes, oferint recursos moderns i activitats adaptades a tots els públics».

Entre les prioritats d’aquest projecte destaca la digitalització integral dels serveis i recursos, una aposta decidida per acostar la biblioteca a les noves tecnologies. Segons Eva Domingo, tècnica de la biblioteca, «la digitalització permetrà millorar la comunicació amb els usuaris i agilitzar processos com la consulta i reserva de materials».

A banda de la transformació tecnològica, la nova etapa inclourà millores en la distribució dels espais, l’ampliació del catàleg amb llibres actualitzats, la creació d’un espai per a videojocs amb títols per a PS4 i Nintendo Switch, i la implementació d’un servei de desiderates per permetre peticions de llibres. També s’incorporarà una zona infantil amb contes per a nens a partir de 3 anys i llibres classificats per edats, a més d’un espai juvenil amb materials fins a 14 anys. La zona d’estudi estarà disponible per a totes les edats, oferint un ambient tranquil per al treball acadèmic.

Dins la programació anual, es preveuen tallers per a totes les edats i novetats editorials en totes les matèries. La biblioteca estarà oberta dilluns i divendres de 9.30h. a 15.30 h. i dimarts, dimecres i dijous de 10.30h. a 14.30h. i de 15h. a 19h.