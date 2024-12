Salou celebra un ple per desestimar les esmenes als nous impostos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ha convocat avui un ple extraordinari amb convocatòria urgent on es portarà a votació la desestimació de les al·legacions presentades a les diverses modificacions fiscals que ha plantejat el consistori per l’any 2025.

El govern municipal va aprovar el passat 31 d’octubre un augment de la taxa de residus del 35% respecte a aquest any i un creixement de l’IBI del 10%. Des de l’executiu justifiquen aquests augments per donar compliment a la legislació europea i en revertir l’infrafinançament que pateixen els municipis turístics.

La mesura va ser criticada pels dos principals grups municipals a l’oposició, el PP i VOX, qui denuncien un «alt creixement de la pressió fiscal a les famílies».

A més dels mencionats impostos, el ple d’avui també haurà de resoldre les al·legacions sobre l’impost sobre construccions i obres i la taxa per ocupació de via pública.

La modificació fiscal va tirar endavant amb els vots favorables del govern municipal, conformat per Sumem per Salou-PSC, ERC i Sempre Salou-Ara Pacte local, qui compta amb una majoria absoluta de catorze regidors. Presumiblement, l’executiu farà servir aquesta majoria per tancar definitivament les modificacions fiscals abans que acabi l’any.