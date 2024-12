Finalitzen les obres de rehabilitació dels camps de futbol de l'Estadi de Salou després de les riuades

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou ha finalitzat les obres d'arranjament i millora dels camps de futbol, afectats per les riuades del passat mes de setembre. El consistori ha invertit gairebé mig milió d'euros en la rehabilitació de les instal·lacions, que inclou els camps de futbol 7, 11 i l'espai d'entrenament per a porters, així com la renovació dels vestuaris.

Tres mesos després de la tempesta que va deixar les instal·lacions inservibles, aquestes tornaran a estar operatives a partir del proper 2 de gener, oferint als esportistes locals un espai renovat i millorat per a la pràctica esportiva.

Durant la visita, l'alcalde Pere Granados ha destacat que «hem aprofitat les inundacions que hi va haver en el seu dia als camps de futbol per millorar encara més tot el que són les instal·lacions. Per exemple, hem instal·lat una de les millors gespes disponible al mercat, fet que permetrà als jugadors i jugadores gaudir d'una experiència de joc encara millor».

Granados també ha subratllat altres millores incorporades durant la rehabilitació «s'han introduït elements que permeten una major versatilitat en la pràctica esportiva, especialment al camp de futbol 7, afavorint els entrenaments en diverses modalitats». L'alcalde també ha volgut remarcar que s'ha tingut en compte la senyalització per a la pràctica del rugbi, «reforçant el suport al nostre club local».

Les obres formen part del compromís de l'Ajuntament per fomentar l'esport i garantir espais de qualitat per als usuaris, assegurant que les instal·lacions compleixin amb els estàndards més alts.