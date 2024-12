Detingut per desordres públics i per agredir un agent de la Policia de Torredembarra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Entre els dies 15 i 18 de desembre, la Policia Local de Torredembarra ha dut a terme diverses intervencions destacades que han inclòs detencions per robatori i desordre públic i inspeccions al mercat setmanal i establiments multipreu.

El 15 de desembre, agents de la Policia Local van detenir un home com a presumpte autor d’un robatori amb força a l’interior d’un vehicle. La intervenció es va iniciar gràcies a la col·laboració de dos ciutadans que van presenciar els fets i van avisar les autoritats. Un cop localitzat, es va comprovar que el sospitós portava eines utilitzades per perpetrar el robatori. El detingut, amb antecedents per delictes similars, ha estat posat a disposició judicial.

Inspeccions

Dins del Pla de Seguretat de Nadal, s’inclouen actuacions per garantir els drets dels consumidors i també inspeccions administratives a establiments multipreu, amb l’objectiu de revisar que els productes a la venda compleixin la normativa de seguretat.

En aquest àmbit, el 17 de desembre es va dur a terme un operatiu policial al mercat setmanal, en col·laboració amb la Guàrdia Civil, Policia Nacional, el pèrit de marques de l'empresa REAC i la inspectora de Consum de la Generalitat. Aquesta acció va comportar la confiscació de diversos productes il·lícits i falsificats, així com l’aixecament de dues actes administratives per activitats relacionades amb el contraban i la falsedat industrial. A més, es va detenir una persona amb una ordre d'expulsió vigent, que ha estat posada a disposició de les autoritats competents.

El 18 de desembre, es van realitzar inspeccions en diversos establiments multipreu del municipi amb la col·laboració de la Unitat Fiscal i Duanes de la Guàrdia Civil, la inspectora de Consum i la inspectora de Treball de la Generalitat. Durant aquestes inspeccions, es van detectar deficiències en les mesures de seguretat, com la manca de sortides d'emergència adequades, així com productes sense el marcatge legal obligatori. Es van aixecar dues actes administratives, es van emetre sancions i es van ordenar mesures correctives per garantir la seguretat dels usuaris.

Detenció per desordre públic

També el 18 de desembre, durant un servei de protecció escolar i regulació del trànsit davant de l’Escola Antoni Roig, es va detenir un home per desordres públics, desobediència i atemptat contra agents de l'autoritat. L'individu va mostrar una actitud agressiva i va resistir-se a la intervenció policial, arribant a agredir un agent, que va patir lesions lleus. El detingut ha estat posat a disposició judicial.