Oques Grasses, The Tyets, Camela, Figaflawas i Mushkaa actuaran al Festiuet de Salou

Després d’un any d’inactivitat, el Festiuet ha tornat amb força a Salou, convertint-se en un dels esdeveniments més destacats de l’any en què el municipi ostentarà el títol de Capital de la Cultura Catalana 2025. Aquesta edició ha promès una programació carregada de música, cultura i experiències úniques, reforçant el paper de Salou com a punt de referència cultural al territori.

Un cartell de luxe

Durant la roda de premsa d’aquest divendres es va donar a conèixer el cartell complet del festival, que comptarà amb artistes de renom com Mushkaa, Els Catarres, Muchachito Bombo Infierno, Camela, Oques Grasses – amb un dels cinc concerts previstos a Salou – i Iseo & Dodosound. Aquesta selecció d’artistes destaca per la seva transversalitat, unificant generacions i estils musicals diversos.

L’esdeveniment tindrà lloc a la Zona d’Emprius, una ubicació privilegiada amb facilitats d’aparcament i espais pensats per oferir una experiència completa al públic assistent. Es preveu que unes 30.000 persones gaudeixin dels dos dies del festival, amb entrades ja disponibles a preus d’entre 30 i 55 euros. Fins ara, ja s’han venut unes 4.000 localitats.

Els co-directors del festival, Narcís Castellà i Maria Armengol, van expressar la seva satisfacció per la tornada del Festiuet. Castellà va afirmar: «Poder fer renéixer un festival com el Festiuet després d’un any de pausa és un orgull. Aquesta edició, en un emplaçament tan emblemàtic com Salou i coincidint amb la seva Capitalitat Cultural, serà memorable». Per la seva banda, Armengol va subratllar que el cartell «reflecteix la voluntat d’arribar a diferents generacions i públics amb una oferta transversal i de qualitat».

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va destacar la importància del festival en un any tan significatiu per al municipi: «El Festiuet és una mostra de la nostra aposta per la cultura com a eix transformador i com a motor de cohesió social. Aquest esdeveniment ens permet projectar Salou com un espai de trobada, convivència i creativitat». A més, va assegurar que l’Ajuntament treballa perquè el festival es converteixi en un referent al sud de Catalunya, comparable a altres grans esdeveniments culturals del país.

La regidora de Cultura, Júlia Gómez, va posar èmfasi en la dimensió d’aquest festival com a motor cultural: «El Festiuet és més que un festival; és un punt de trobada que celebra la diversitat i l’essència de la música catalana i internacional. Aquesta edició és un pas endavant en la consolidació de Salou com un referent cultural al territori».

Més que música

El Festiuet 2025 no es limitarà només a la música. El festival oferirà activitats paral·leles dissenyades per enriquir l’experiència del públic, com espais gastronòmics amb productes locals, mercats d’artesania i tallers per a totes les edats.

Un altre punt clau serà l’èmfasi en la sostenibilitat i la promoció del patrimoni local, convertint el Festiuet en un exemple de com la cultura pot contribuir a respectar i preservar el Medi Ambient.

El programa detallat i les activitats complementàries estaran disponibles a la plana web del Festiuet i a les xarxes socials oficials del festival.