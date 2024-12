El teatre El Centru programa els dos essencials del Nadal

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Josep Maria de Sagarra (Barcelona, 1894-1961) va escriure El Poema de Nadal l’any 1931. Es tracta d’una obra dividida en quatre cants i un final que ell mateix va estrenar a Barcelona i que, amb el pas dels anys, s’ha acabat convertint en text de referència de la tradició nadalenca catalana.

Tant, que són moltes les persones que se’n coneixen algun vers i són múltiples les companyies que, en aquestes dates, n’ofereixen una representació. Partint de l’Enunciació, el text evoca el camí dels pastors fins a l’Adoració. Tot plegat, escrit amb una gran riquesa lèxica i amb constants referències populars a la història sagrada.

«En el text, Sagarra comença amb la il·lusió del Nadal, explicant les petites coses, l’emoció dels nens, la llum de l’estrella, els pastors i el pessebre, i va fent un caminet en què acaba posant en evidència el mateix ésser humà», explica Alícia Bescós. Ella és la directora de la companyia La Tramoia de Vila-seca, que enguany tornarà a fer tradició representant El Poema de Nadal al Teatre El Centru.

«Sagarra explica la història de Maria i Josep que, fent camí, tenen el seu fill. I ho fa d’una manera bonica i senzilla, parlant de la somera que deixa les petjades en la neu, de la pell rosada de la Mare de Déu, o de com ella cantaria El noi de la mare», detalla.

L’Alícia explica que, en paral·lel, l’autor desgrana «el camí que hauríem de seguir per ser persones humanes fins que, en arribar al cant final, conclou que, malgrat la deshumanització, hem de fer el possible per ser persones de bona voluntat. Parlant malament, ens acaba fument un parell de plantofades que són del tot actuals».

Els encarregats d’interpretar El Poema de Nadal de Vila-seca són Irene Martin, Josep Forasté, Gemma Andreu, Anna Plaza i Ester Clavé. Els cinc rapsodes actuaran acompanyats d’Olga Prats, que tocarà el xelo, i la ballarina Clara Aguilera.

«Encara que, a la gent que no l’ha sentit mai el text li pugui semblar pesat, no ho és gens. Un cop hi entres i et deixes portar pel que l’actor et va dient, és molt bonic», assegura la directora. «A més», conclou, «els cinc rapsodes que l’interpreten són de lo millor que hi ha. Si et deixes portar per ells, el poema és una meravella».

Es dona la circumstància, a més, que La Tramoia té com a seu estable el Teatre El Centru de Vila-seca, un equipament centenari que conserva tot l’encant dels teatres populars del segle passat. Aquest mateix lloc serà també l’escenari de la representació d’Els Pastorets de Vila-seca, una funció en la qual participen prop de cinquanta persones entre adults i canalla, i que l’any que ve celebrarà els 125 anys de representacions.

La Tramoia oferirà El Poema de Nadal en una única sessió, aquest dissabte, 21 de desembre, a les 19 h, mentre que Els Pastorets es faran els dies 25 i 28 a les 19 h i el dia 4 de gener a les 11 h (aquesta tercera sessió és infantil). Les entrades per al Poema són gratuïtes però cal reservar-les (latramoiadevila.seca@gmail.com). Les d’Els Pastorets valen 5 euros i també cal fer-ne la reserva prèvia (elspastoretsdevilaseca@gmail.com).