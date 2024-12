El Ple de Roda de Berà aprova un pressupost de 16,4 milions d’euros per a l’any 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà va aprovar ahir a la nit, per majoria, el pressupost municipal per a l'any 2025, que ascendeix a 16.423.307,68 euros, un increment del 8,39% respecte a l'exercici anterior. Els regidors i regidores de Tria Roda van ser els únics a votar a favor del projecte, que preveu una expansió destacada de les despeses, especialment en els apartats d’inversió i despesa corrent.

Augment en despesa corrent i inversió pública

Després d'una contracció en la despesa pública a causa de l'increment sostingut dels preus entre 2021 i 2023, el pressupost de 2025 reflecteix una recuperació amb un augment del 10% en la despesa corrent, que suposa més de 600.000 euros addicionals. El regidor d’Hisenda, Gerard Solé, va destacar que aquesta pujada permetrà millorar la gestió del manteniment, el benestar social, la cultura i els serveis municipals a Roda de Berà.

Pel que fa a les inversions, el pressupost preveu una important pujada, multiplicant per quatre la despesa prevista per a l'any 2024, amb una partida de 517.041,64 euros. Això inclou inversions en seguretat, mobiliari urbà, i millores en la via pública.

Nous projectes i continuïtat d'inversions

A més de les partides inicials, l’Ajuntament té previst continuar amb diversos projectes en marxa, com la rehabilitació de Cal Guivernau, la creació d’un nou dipòsit i la connexió amb el CAT, així com millores en la xarxa d’aigua i en l’eficiència energètica. Aquestes inversions es finançaran amb els recursos provinents del romanent del PMS, el sobrant d'alguns préstecs i els ingressos per l'alienació de parcel·les municipals.

Amb aquest pressupost, l’equip de Govern aposta per una gestió més eficient dels recursos municipals i la millora dels serveis i infraestructures de la ciutat.