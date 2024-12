La música trenca barreres i s’apropa als més vulnerables

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La cultura és un dret. Si bé el nostre cos necessita aigua, menjar i poc més per sobreviure, per sentir-se viu necessita l’art. No obstant això, hi ha milers de persones que, per la seva condició no poden gaudir de la cultura com ho fa la majoria. El Celler de Vila-seca va intentar ahir revertir una mica aquesta situació de la mà d’Apropa Cultura i Camerata XXI.

Unes 400 persones vinculades a entitats de tota la demarcació van poder gaudir del Concert de Nadal: màgia i follia. El públic que va ocupar aquest privilegiat espai «no està acostumat a assistir a aquests actes», tal com detalla Sònia Gainza, directora d’Apropa Cultura, qui detalla que «tots els assistents es troben en una situació de vulnerabilitat», ja sigui per qüestions de salut mental, per ser persones grans o per estar en situació de discapacitat intel·lectual.

Per fer possible aquest acte, Gainza assenyala que és necessari trencar etiquetes, ja que «aquest públic molts cops no pot oferir el silenci que requereix un concert de cambra». A més, qüestions com el preu, el desplaçament o els horaris també poden ser impediments per l’accés a la cultura d’aquests usuaris.

No obstant això, la directora afirma que «la qualitat damunt de l’escenari és la de qualsevol concert d’aquest tipus». Aquesta iniciativa ha funcionat durant 18 anys gràcies a una xarxa de 200 programadors. L’acte d’ahir va ser la primera incursió que va fer aquest projecte a les comarques tarragonines, aconseguint transport adaptat per persones del Vendrell, Reus o Cambrils.

Part de l’èxit del matí d’ahir és també responsabilitat de l’alumnat de l’IES Vila-seca, que van participar com a voluntaris de la iniciativa. Marta Bellón, educadora de la residència de Vila-seca, afirma que els seus usuaris van quedar «encantats de poder estar en un espai així i en una activitat com aquesta».

Manuela Moya, regidora de cultura a l’Ajuntament de Vila-seca, assegurava que «té tot el sentit fer una activitat com aquesta al celler», assegurant que l’espai és «l’esforç d’un poble de pagesos que ha de servir per al gaudi de tothom». Des d’Apropa Cultura esperen poder «tornar aviat a Tarragona» per acostar l’art a qui normalment no ho té.