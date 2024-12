La Canonja és el municipi amb un PIB per càpita més elevat de Catalunya

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Canonja s'ha consolidat com el municipi amb el PIB per càpita més elevat de Catalunya, amb 118.589 euros per habitant, una xifra que triplica la mitjana catalana de 34.411 euros. Així ho revelen les darreres dades publicades per l'Idescat, l'institut d'estadística del Govern, que analitzen el Producte Interior Brut (PIB) dels municipis catalans per a l'any 2022. Aquesta dada destaca La Canonja com un dels municipis amb un creixement econòmic més notable de la regió, fet que es vincula principalment al pes de la indústria al seu territori.

Els resultats de l'estudi mostren que La Canonja ha superat altres municipis destacats com Martorell (113.823 euros per habitant) i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (112.028 euros per habitant). Aquest creixement econòmic s'atribueix, en gran part, a la forta implantació de la indústria química a la zona, que impulsa l'activitat econòmica i la creació de llocs de treball.

El PIB per habitant va augmentar a tots els municipis de més de 50.000 habitants durant el 2023

En el conjunt de Catalunya, el PIB per càpita va augmentar a tots els municipis de més de 50.000 habitants durant el 2023, amb Tarragona ciutat situant-se en una posició destacada amb un PIB per habitant de 39.666 euros. Aquesta tendència positiva en la majoria dels municipis catalans reflecteix un creixement econòmic generalitzat, tot i que la Canonja es manté com l'exemple més destacat de l'impacte de la indústria sobre l'economia local.

Dades sectorials

Per sectors d’activitat, en 25 localitats la indústria va ser la principal activitat econòmica. Santa Margarida i els Monjos va ser on el sector industrial va tenir més pes sobre el total del VAB (77,7%), seguit de Guissona (77,2%), Martorelles (74%), Súria (71,4%), Vacarisses (67,8%) i Parets del Vallès (65,2%). En tots els casos el percentatge va ser molt superior a la mitjana de Catalunya (19%).

Si el focus es posa en el sector serveis, en vuit municipis aquesta activitat va tenir un pes superior al 90% del total: Salou (94,9%), Calella (92,5%), Alella (92,4%), Sant Vicenç de Montalt (92,3%), Altafulla (92,1%), Tossa de Mar (91,3%), Sitges (90,7%) i Barcelona (90,1%).

Pel que fa a la construcció, hi ha dotze municipis que van triplicar la mitjana catalana (4,6%), encapçalats per Deltebre (20%) i Santa Cristina d’Aro (17,1%).

Les localitats amb més pes del sector agrari van ser Alcarràs (18,8%), Sant Hilari Sacalm (13,2%), Almacelles (12,9%) i Alcanar (11,9%).

Totes les comarques milloren el PIB per habitant el 2022

Per comarques, totes van incrementar el PIB per habitant l’any 2022. La que més va créixer va ser l’Aran (22,5%), seguida de l’Alta Ribagorça (15,8%), la Segarra (14,4%) i el Baix Llobregat (14,3%). Els creixements més moderats es van donar al Ripollès (3,8%) i a la Ribera d’Ebre (2,1%).