Torredembarra presenta un pressupost de 29,2 milions d’euros

L’Ajuntament de Torredembarra celebrarà un ple extraordinari aquest divendres en què es portarà a aprovació el pressupost general de la corporació municipal per a l’exercici 2025. L’equip de govern ha presentat un projecte de pressupost de 29.278.369 euros, cosa que suposa un increment del 5,87% respecte al pressupost inicial del 2024.

Les inversions previstes es financen mitjançant crèdits i subvencions, assegurant que la ràtio d’endeutament es mantingui per sota del 50%, una xifra que permetrà continuar garantint la sostenibilitat financera del consistori.

El capítol de personal es veu incrementat en un 2,59%, principalment per la previsió d’augment d’un 2,5% de les retribucions dels empleats públics que marcarien els pressupostos generals de l’Estat i queda en 11.900.000 euros. Les despeses financeres es redueixen en un 9,61% i quedarien en 395.000 euros, a causa de la baixada dels tipus d’interès.

Pel que fa als ingressos, destaca l’increment de 322.000 euros de la participació en tributs de l’Estat que quedarien en un total de 5.832.000 euros, segons les previsions realitzades segons estimacions del mateix Ministeri d’Hisenda. També es contemplen les aportacions de la Diputació de Tarragona reorganitzades a través de l’ImpulsDipta que per al 2025 comportaran 150.000 euros per a despesa corrent.

Inversions

Amb relació al capítol d’inversions, aquestes creixen un 27,86%, passant de 2.181.401,78 euros a 2.789.148,45 euros. Destaquen per al 2025 la reposició de l’escultura Alfa i Omega (180.000 €), l’ampliació de la zona infantil de la plaça Mn. J. Boronat (120.000 €) o la reforma del carrer dels Filadors (404.245 €).

També es preveu la implantació d’un tram de carril bici i de vianants entre el passeig Miramar i l’antiga carretera de la Riera. Inicialment, s’han comptabilitzat 55.000 euros, però es preveu que pròximament es pugui incorporar una subvenció de la Diputació per un valor de 225.000 euros.

Una de les inversions que ha destacat el regidor de govern Xavier Suàrez és l’adquisició d’un nou envelat per un valor de 111.974 € davant la necessitat d’espai per a les nombroses activitats que té el municipi.

A més, cal tenir present que resten pendents de realització inversions previstes en exercicis anteriors que es duran a terme aquest 2025 com la reforma de l’antic escorxador.

Per atendre inversions es preveu sol·licitar un préstec de 2.200.000 euros. La ràtio d’endeutament previst per a finals del 2025 és del 45,17%, mantenint-se molt per sota del límit legal.