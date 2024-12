La Casa del Nadal del Catllar estrena personatges i decoració

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

No es pot dir que ha arrencat la temporada de Nadal fins que l’Enrique Quero i la Pedchy Ramos pemen el botó d’encendre els llums i la seva casa queda il·luminada per les més de vint mil bombetes LED que cada any col·loquen abans que comenci desembre.

Aquesta acció, que ara fa quinze anys va començar de manera privada, s’ha convertit ja en un esdeveniment social que aplega família, amics i veïns en una festa d’inauguració que cada any estrena padrí. Aquest Nadal, l’encarregat d’inaugurar la Casa del Nadal del Catllar ha estat el capità del Nàstic. Joan Oriol, que va estar acompanyat també de l’alcalde del Catllar, Xavier Canadell, va destacar la placa que acompanya un nou mural que la parella ha fet pintar a l’exterior de l’habitatge, i que és obra de Miki Pérez.

Aquesta és la primera novetat de la Casa del Nadal del Catllar, però no és l’única, perquè cada any l’Enrique i la Pedchy es dediquen a localitzar i comprar peces que puguin complementar l’extensíssim catàleg decoratiu que ja tenen. Així, enguany han estrenat una nova figura de Trencanous.

En tenen ja més de mitja dotzena, però la nova adquisició, d’origen americà, fa més de dos metres d’altura. El supera en altura, però, el nou ninot de neu inflable que van comprar per instal·lar al terrat. Ja en tenien un de més de sis metres, però aquest germà gran passa els 15 metres.

Totes dues figures se sumen a la gran quantitat d’elements decoratius que tenen escampats per dins i fora de la casa. Hi ha pares Noel, animalons, un tió, una galeta de gingebre gegant i figures que s’il·luminen. Per si no fos prou, al costat de la porta d’entrada hi han instal·lat una pantalla on es projecten nadales sense parar.

«Estem acostumats que vingui molta gent a veure la casa, hi ha dies que ens trobem desenes de persones a fora fent-se fotos», explica l’Enrique. «Fa quinze anys que vam començar a decorar la casa. Primer, l’entusiasta era la Pedchy, però a poc a poc em va anar animant, i ara ja estem els dos al mateix nivell», admet rient.

Ell mateix explica que tot això ho fan perquè els agrada, de manera completament desinteressada i sense cap ajut econòmic. «No som milionaris», assegura, però també confessa que els apassiona dedicar la resta de l’any a pensar i buscar de quina manera poden complementar encara més la decoració de casa seva perquè recordi aquelles cases americanes que tant agrada veure des de fora.

«El millor de tot és que algunes cases de per aquí també estan començant a fer-ho», apunta Quero, que també explica que ja han establert complicitats amb cases d’altres pobles: «Ens hem conegut amb el propietari de la Casa del Nadal de Constantí. Ell ha vingut aquí, i nosaltres hem anat allà. No hi ha rivalitat, al contrari. Això ens fa esforçar per fer-ho tots millor».

La seva il·lusió de cara al futur, és que, un cop es tiri endavant la urbanització definitiva de la zona on són, pugui organitzar un concurs de decoració nadalenca amb totes les cases del barri «i que hi hagi premis grossos per a la millor». La Casa de Nadal del Catllar és al número 1 del Camí Mas de Salort, a la urbanització La Quadra dels Manous, i estarà decorada fins ben passat Reis.