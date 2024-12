Altafulla rehabilitarà la Pallissa de l’Hospital per a crear la Casa de la Festa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Altafulla ha rebut un ajut de 100.000 euros de la Diputació de Tarragona per a la rehabilitació de la Pallissa de Jordi o de l’Hospital, una construcció d’especial valor patrimonial que està declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). El projecte té com a objectiu garantir la conservació d’aquest element històric i transformar l’edifici en un equipament públic dedicat a les entitats de cultura popular del municipi, que es batejarà com a Casa de la Festa.

El projecte, redactat per l’arquitecte Miquel Orellana Gavaldà, del despatx Soffitto Arquitectura SLP, té un pressupost total de 314.143,77 euros, IVA inclòs.

Equipament cultural

Els treballs inclouen la rehabilitació completa de l’edifici, que s’adaptarà a nous usos culturals i preservarà els elements arquitectònics que fan singular aquesta construcció.

A més, es crearà una nova estructura interior per a allotjar els gegants, els nans i altres elements del Seguici d’Altafulla, amb el propòsit de consolidar la Pallissa com a centre neuràlgic de les activitats festives i culturals del municipi.

L’edifici, situat al carrer Comunidor número 19, a l’entrada del nucli antic d’Altafulla, és un espai de gran càrrega històrica i cultural.

El projecte inclou millores en seguretat estructural, accessibilitat, estalvi energètic i eficiència, així com el compliment de les normatives bàsiques de seguretat contra incendis. A la planta baixa es crearà un magatzem i una sala polivalent, mentre que uns dalts permetran una distribució òptima dels espais per a desenvolupar-hi activitats.

El regidor de Festes, Àlex Cañas, ha afirmat que «aquesta rehabilitació representa un pas significatiu en la preservació del patrimoni cultural i popular d’Altafulla, ja que transformarà un element històric en un espai multifuncional i accessible a la ciutadania».